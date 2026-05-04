بعد الإعلان عن موعد العزاء ومكانه.. قرار جديد لعائلة هاني شاكر

فاجأت الفنانة محبي الفنان الراحل بقرار جديد صادر عن أسرته حول مكان وموعد تشييع الجثمان والعزاء، وذلك بعدما كانت قد أعلنت أن الجنازة ستُقام مراسمها في بالشيخ ، يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، والعزاء في نفسه يوم الخميس، عادت لتعلن عن تغيير كل الترتيبات الخاصة بالجنازة والعزاء.



وكتبت نادية مصطفى قائلةً: "هناك تعديل في مكان الجنازة ومكان العزاء وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها، نسألكم الدعاء بالرحمة... هذا هو التعديل".



وأضافت: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي الى رحمة الله تعالى فقيد الوطن العربي، أمير الغناء العربي هاني شاكر... للفقيد ولعائلته الصبر والسلوان. صلاة الجنازة يوم الأربعاء الموافق ٦ من ايار عقب صلاة الظهر في أبو شقة ببالم هيلز والدفن في مقابر العائلة بمقابر طريق الواحات في السادس من أكتوبر، وسيُقام العزاء يوم الخميس الموافق ٧ من ايار في مسجد أبو شقة ببالم هيلز".

