|
فنون ومشاهير
بعد الإعلان عن موعد العزاء ومكانه.. قرار جديد لعائلة هاني شاكر
Lebanon 24
04-05-2026
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت الفنانة
نادية مصطفى
محبي الفنان الراحل
هاني شاكر
بقرار جديد صادر عن أسرته حول مكان وموعد تشييع الجثمان والعزاء، وذلك بعدما كانت قد أعلنت أن الجنازة ستُقام مراسمها في
مسجد الشرطة
بالشيخ
زايد
، يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، والعزاء في
المسجد
نفسه يوم الخميس، عادت لتعلن عن تغيير كل الترتيبات الخاصة بالجنازة والعزاء.
وكتبت نادية مصطفى قائلةً: "هناك تعديل في مكان الجنازة ومكان العزاء وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها، نسألكم الدعاء بالرحمة... هذا هو التعديل".
وأضافت: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي الى رحمة الله تعالى فقيد الوطن العربي، أمير الغناء العربي هاني شاكر... للفقيد
الرحمة
ولعائلته الصبر والسلوان. صلاة الجنازة يوم الأربعاء الموافق ٦ من ايار عقب صلاة الظهر في
مسجد
أبو شقة ببالم هيلز والدفن في مقابر العائلة بمقابر طريق الواحات في السادس من أكتوبر، وسيُقام العزاء يوم الخميس الموافق ٧ من ايار في مسجد أبو شقة ببالم هيلز".
ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟
ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟
توقف قلبه خلال احدى العمليات.. هذا ما كشفته عائلة هاني شاكر عن عملية أجراها في مصر
توقف قلبه خلال احدى العمليات.. هذا ما كشفته عائلة هاني شاكر عن عملية أجراها في مصر
بعد نقله الى باريس لتلقي العلاج.. زوجة هاني شاكر تكشف جديد وضعه الصحي
بعد نقله الى باريس لتلقي العلاج.. زوجة هاني شاكر تكشف جديد وضعه الصحي
بعد تعرّض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة.. صديق مقرّب يكشف تفاصيل جديدة!
بعد تعرّض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة.. صديق مقرّب يكشف تفاصيل جديدة!
سجّلها ولم يتمّ طرحها بعد... هذه آخر أغنيّة للفنان هاني شاكر
سجّلها ولم يتمّ طرحها بعد... هذه آخر أغنيّة للفنان هاني شاكر
07:01 | 2026-05-04
بالصورة... فنانة شهيرة في المستشفى: ادعولي
بالصورة... فنانة شهيرة في المستشفى: ادعولي
05:12 | 2026-05-04
بتهمة شتم نقيب الممثلين.. سجن هذه الفنانة
بتهمة شتم نقيب الممثلين.. سجن هذه الفنانة
00:49 | 2026-05-04
من باريس إلى القاهرة.. اليكم تفاصيل الرحلة الاخيرة لهاني شاكر
من باريس إلى القاهرة.. اليكم تفاصيل الرحلة الاخيرة لهاني شاكر
23:00 | 2026-05-03
بالفيديو.. هكذا تلقى نجم شهير خبر وفاة هاني شاكر مباشرة على الهواء
بالفيديو.. هكذا تلقى نجم شهير خبر وفاة هاني شاكر مباشرة على الهواء
16:00 | 2026-05-03
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
15:00 | 2026-05-03
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
14:00 | 2026-05-03
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
14:42 | 2026-05-03
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
10:00 | 2026-05-03
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
16:00 | 2026-05-03
07:01 | 2026-05-04
سجّلها ولم يتمّ طرحها بعد... هذه آخر أغنيّة للفنان هاني شاكر
05:12 | 2026-05-04
بالصورة... فنانة شهيرة في المستشفى: ادعولي
00:49 | 2026-05-04
بتهمة شتم نقيب الممثلين.. سجن هذه الفنانة
23:00 | 2026-05-03
من باريس إلى القاهرة.. اليكم تفاصيل الرحلة الاخيرة لهاني شاكر
16:00 | 2026-05-03
بالفيديو.. هكذا تلقى نجم شهير خبر وفاة هاني شاكر مباشرة على الهواء
14:07 | 2026-05-03
بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى نجوم الفن هاني شاكر
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
