سجّلها ولم يتمّ طرحها بعد... هذه آخر أغنيّة للفنان هاني شاكر

تحدّث الفنان والملحن عن آخر أغنية للفنان الراحل .

وقال إنّ آخر أغنيات الراحل هي "مبقتش أنام"، والتي تم تسجيلها بالفعل وكان من المفترض طرحها بعد الماضي.



كما أضاف أن "الأغنية تم تنفيذها بالفعل وسجلها شاكر بصوته قبل سفره إلى وإجراء عملية تغيير المفصل".

وأوضح أنه زار شاكر بعدها لكنه لم يكن في كامل صحته، إلا أنه رغم ذلك طلب منه سماع الأغنية، فأوضح له أنه "سيسمعها بعد يومين".

وبشأن طرح الأغنية، قال زعيم إن الأغنية جاهزة لطرحها، مؤكداً أن موعد طرحها من عدمه سيكون من اختصاص شريف نجل الفنان الراحل. (العربية)