وفاة نجم داخل "فيلا"... ما حدث له مأسويّ

توفي نجم ولاعب السابق جيك هول، عن عمر ناهز 35 عاماً، إثر حادث مأسوي وقع داخل "فيلا" لقضاء العطلات في .وأفادت تقارير إعلامية عن العثور على هول مصاباً بجروح خطيرة في الرأس، يُعتقد أنها ناجمة عن ارتطامه بباب زجاجي.وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الشرطة ترجّح أن الوفاة جاءت نتيجة حادث عرضي، من دون وجود أي دلائل حتى الآن على تدخل جنائي، فيما لا يزال التحقيق مستمراً تحت إشراف الحرس المدني الإسباني.وأشارت التقارير إلى أن الراحل كان يقيم في "الفيلا" برفقة ستة أشخاص آخرين، بينهم أربعة رجال وامرأتان، وقد خضعوا جميعاً للاستجواب من قبل السلطات، من دون توقيف أي شخص حتى اللحظة.