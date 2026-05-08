تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
Lebanon 24
08-05-2026
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض الفنان المصري
القدير
عبد الرحمن أبو زهرة
الذي يرقد في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، لانتكاسة صحية خلال الساعات الماضية، حيث خضع لتدخل طبي سريع لإصابته بنزيف شديد بالمعدة.
Advertisement
وكشف المصدر في تصريحات صحافية، أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي، وأن الفريق الطبي المعالج يتابع حالته بشكل دقيق لكونها حرجة، خاصة أنه أصبح فاقدًا للوعي بشكل جزئي.
إلى ذلك، أكدت
نقابة المهن التمثيلية
، برئاسة الدكتور
أشرف زكي
، أنها تتابع الحالة الصحية للفنان الكبير عن كثب، مشيرة في بيان لها الى أنها في تواصل مستمر ودائم مع نجله، للاطمئنان على آخر مستجدات الفحوصات الطبية وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة للفنان الكبير، وأن هناك متابعة لحظية للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى، مشيرين الى أن الحالة تتطلب "الدعاء" من كل محبيه وزملائه، لدقة الوضع الصحي الراهن وحساسية المرحلة التي يمر بها.
ويأتي تدهور الحالة الصحية لأبو زهرة بعد أيام على وفاة الفنان الراحل
هاني شاكر
بعد صراع مع المرض.
مواضيع ذات صلة
فقد وعيه بشكل شبه كامل.. تدهور حالة هاني شاكر الصحية
Lebanon 24
فقد وعيه بشكل شبه كامل.. تدهور حالة هاني شاكر الصحية
08/05/2026 16:50:53
08/05/2026 16:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
08/05/2026 16:50:53
08/05/2026 16:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعه الصحيّ... هذا آخر خبر عن الفنان هاني شاكر
Lebanon 24
بعد تدهور وضعه الصحيّ... هذا آخر خبر عن الفنان هاني شاكر
08/05/2026 16:50:53
08/05/2026 16:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
08/05/2026 16:50:53
08/05/2026 16:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهن التمثيلية
عبد الرحمن أبو زهرة
رحمن أبو زهرة
عبد الرحمن
هاني شاكر
أشرف زكي
أبو زهرة
الرحمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
رقم خيالي.. لن تصدقوا كم يتقاضى هذا الفنان مقابل الحفل الواحد
Lebanon 24
رقم خيالي.. لن تصدقوا كم يتقاضى هذا الفنان مقابل الحفل الواحد
07:53 | 2026-05-08
08/05/2026 07:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مربى ميغان ماركل في منزل كريس جينر.. ما القصة؟
Lebanon 24
مربى ميغان ماركل في منزل كريس جينر.. ما القصة؟
06:14 | 2026-05-08
08/05/2026 06:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أوقفته السلطات السورية لمدة يومين.. هذا ما حلّ بنجم "باب الحارة"
Lebanon 24
بعدما أوقفته السلطات السورية لمدة يومين.. هذا ما حلّ بنجم "باب الحارة"
04:09 | 2026-05-08
08/05/2026 04:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
Lebanon 24
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
08/05/2026 12:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجم داخل "فيلا"... ما حدث له مأسويّ
Lebanon 24
وفاة نجم داخل "فيلا"... ما حدث له مأسويّ
23:00 | 2026-05-07
07/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
Lebanon 24
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
08/05/2026 12:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
08/05/2026 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تاركاً وراءه إرثاً غنياً بالأعمال.. الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
تاركاً وراءه إرثاً غنياً بالأعمال.. الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
11:28 | 2026-05-07
07/05/2026 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أقمار إسرائيلية تتجسس على إيران.. ماذا يجري تحت الأرض؟
Lebanon 24
أقمار إسرائيلية تتجسس على إيران.. ماذا يجري تحت الأرض؟
12:00 | 2026-05-07
07/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
Lebanon 24
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
16:44 | 2026-05-07
07/05/2026 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:53 | 2026-05-08
رقم خيالي.. لن تصدقوا كم يتقاضى هذا الفنان مقابل الحفل الواحد
06:14 | 2026-05-08
مربى ميغان ماركل في منزل كريس جينر.. ما القصة؟
04:09 | 2026-05-08
بعدما أوقفته السلطات السورية لمدة يومين.. هذا ما حلّ بنجم "باب الحارة"
00:08 | 2026-05-08
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
23:00 | 2026-05-07
وفاة نجم داخل "فيلا"... ما حدث له مأسويّ
15:15 | 2026-05-07
لأوّل مرّة... دانييلا رحمة تنشر صوراً مع إبنها الياس
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
08/05/2026 16:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
08/05/2026 16:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
08/05/2026 16:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24