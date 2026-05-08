بعدما أوقفته السلطات السورية لمدة يومين.. هذا ما حلّ بنجم "باب الحارة"

Advertisement

قامت السلطات بالإفراج عن الفنان ، وذلك بعدما أمضى يومين قيد التوقيف في ، على خلفية خلاف تطور إلى داخل أحد الأماكن العامة، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الحادثة بدأت بنقاش حاد بين وشخص آخر، قبل أن يتحوّل الموقف إلى مشادة واحتكاك مباشر استدعى تدخل القوى الأمنية، التي قامت باقتياد الفنان للتحقيق قبل الإفراج عنه لاحقًا دون صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الواقعة أو طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.وكانت السورية قد ألقت القبض على عبد الحق يوم الثلاثاء الماضي في دمشق، وسط تعتيم رسمي كامل. غياب البيان الرسمي فتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات عبر ومنصات التواصل الاجتماعي.ويُعرف معن عبد الحق بحضوره في عدد من الأعمال الدرامية السورية الشهيرة، أبرزها مسلسل " "، حيث جسّد شخصية "صطيف الأعمى".