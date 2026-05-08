فنون ومشاهير
بعدما أوقفته السلطات السورية لمدة يومين.. هذا ما حلّ بنجم "باب الحارة"
Lebanon 24
08-05-2026
|
04:09
قامت السلطات
السورية
بالإفراج عن الفنان
معن عبد الحق
، وذلك بعدما أمضى يومين قيد التوقيف في
دمشق
، على خلفية خلاف تطور إلى
شجار
داخل أحد الأماكن العامة، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.
وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الحادثة بدأت بنقاش حاد بين
عبد الحق
وشخص آخر، قبل أن يتحوّل الموقف إلى مشادة واحتكاك مباشر استدعى تدخل القوى الأمنية، التي قامت باقتياد الفنان للتحقيق قبل الإفراج عنه لاحقًا دون صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الواقعة أو طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.
وكانت
قوات الأمن
السورية قد ألقت القبض على عبد الحق يوم الثلاثاء الماضي في دمشق، وسط تعتيم رسمي كامل. غياب البيان الرسمي فتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات عبر
وسائل الإعلام
ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويُعرف معن عبد الحق بحضوره في عدد من الأعمال الدرامية السورية الشهيرة، أبرزها مسلسل "
باب الحارة
"، حيث جسّد شخصية "صطيف الأعمى".
وسائل الإعلام
