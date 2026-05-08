تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما أوقفته السلطات السورية لمدة يومين.. هذا ما حلّ بنجم "باب الحارة"

Lebanon 24
08-05-2026 | 04:09
A-
A+
بعدما أوقفته السلطات السورية لمدة يومين.. هذا ما حلّ بنجم باب الحارة
بعدما أوقفته السلطات السورية لمدة يومين.. هذا ما حلّ بنجم باب الحارة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت السلطات السورية بالإفراج عن الفنان معن عبد الحق، وذلك بعدما أمضى يومين قيد التوقيف في دمشق، على خلفية خلاف تطور إلى شجار داخل أحد الأماكن العامة، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.
Advertisement

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الحادثة بدأت بنقاش حاد بين عبد الحق وشخص آخر، قبل أن يتحوّل الموقف إلى مشادة واحتكاك مباشر استدعى تدخل القوى الأمنية، التي قامت باقتياد الفنان للتحقيق قبل الإفراج عنه لاحقًا دون صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الواقعة أو طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

وكانت قوات الأمن السورية قد ألقت القبض على عبد الحق يوم الثلاثاء الماضي في دمشق، وسط تعتيم رسمي كامل. غياب البيان الرسمي فتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويُعرف معن عبد الحق بحضوره في عدد من الأعمال الدرامية السورية الشهيرة، أبرزها مسلسل "باب الحارة"، حيث جسّد شخصية "صطيف الأعمى".


مواضيع ذات صلة
بعد وفاة ابنها.. قرار جريء لنجمة باب الحارة
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 16:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل استُبعِدَ "أبو عصام" من "باب الحارة" بسبب طلبه 400 ألف دولار؟
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 16:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة إبنهما بشكلٍ مفاجىء.. هذا ما قرّرته بطلة "باب الحارة" وزوجها الوزير السابق
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 16:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"صطيف الأعمى" نجم "باب الحارة" في قبضة الأمن.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 16:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

معن عبد الحق

قوات الأمن

باب الحارة

عبد الحق

شخص آخر

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-05-08
Lebanon24
06:14 | 2026-05-08
Lebanon24
02:39 | 2026-05-08
Lebanon24
00:08 | 2026-05-08
Lebanon24
23:00 | 2026-05-07
Lebanon24
15:15 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24