الحكم صدر... سجن فنان تركيّ 3 سنوات

أفادت صحيفة "Yeni Akit" التركيّة، أنّ الابتدائية الـ21 في إسطنبول، حكمت على الفنان يشار إيبك بالسجن ثلاث سنوات، في قضية رُفِعَت ضدّه بعد منشوراته التي تدين أعمال في .ووفقا للصحيفة، فقد تمّ فتح القضية الجنائية بناء على شكوى من مؤسسة الحاخام الأكبر لتركيا بشأن بعض التعبيرات التي استخدمها الفنان في منشورات حول الأحداث في قطاع غزة.وأشارت إلى أن منشورات إيبك تناولت الاغتيالات والهجمات في القطاع الفلسطيني. (روسيا اليوم)