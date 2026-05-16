إتّهام فنان شهير بسرقة "فيلا"! (صورة)

حرّر طبيب محضراً ضدّ الفنان ، اتهمه فيه بسرقة محتويات "فيلا" إبنته المستأجرة، وإتلاف بعض محتوياتها، وعدم سداد فواتير.وجاء في البلاغ أن مالكة "الفيلا" كانت قد أبرمت عقد إيجار مع ومدير شركة للإنتاج الفني، لمدة 5 سنوات تبدأ من كانون الثاني 2025، إلا أن الأخير تواصل مع والد المالكة طالباً إنهاء التعاقد وإخلاء الفيلا في آذار 2026، قبل انتهاء مدة العقد.وأضاف محرر البلاغ أنه عقب مغادرة المستأجر لـ"الفيلا"، توجه لتفقدها، ليكتشف اختفاء بعض الأغراض، وتلف أخرى، وعدم سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة عام.وأشار مقدم البلاغ إلى أنه حاول التواصل مع بيكا لإعادة الممتلكات وإنهاء الأزمة بشكل ودي، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن شيء، ما دفعه لتحرير محضر. (العربية)