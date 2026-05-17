تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

شيرين تعود إلى حفلات مصر.. وأسعار التذاكر تشعل اهتمام الجمهور

Lebanon 24
17-05-2026 | 07:26
A-
A+
شيرين تعود إلى حفلات مصر.. وأسعار التذاكر تشعل اهتمام الجمهور
شيرين تعود إلى حفلات مصر.. وأسعار التذاكر تشعل اهتمام الجمهور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب للعودة إلى إحياء الحفلات في مصر، عبر حفل غنائي يقام في 7 آب المقبل في جولف بورتو بالساحل الشمالي، بعد غياب عن الحفلات استمر لأكثر من عام.
Advertisement
وطرحت الشركة المنظمة الدفعة الثانية من تذاكر الحفل عبر موقع "تيكتس مارشيه"، وسط اهتمام واسع من الجمهور بمعرفة الأسعار، خصوصاً أن آخر حفلات شيرين كان العام الماضي خارج مصر ضمن فعاليات مهرجان موازين.
وجاءت أسعار الدفعة الثانية على الشكل الآتي: 25 ألف جنيه (469 دولارا) لفئتي Royal Right وRoyal Left، و7 آلاف جنيه (131 دولارا) لفئتي VIP Lounges Left Early Bird وVIP Lounges Right Early Bird، و6 آلاف جنيه لفئتي (112 دولارا) VIP High Tale Right Early Bird وVIP High Tale Left Early Bird.
أما أسعار الدفعة الأولى فبلغت 1000 جنيه لفئة Regular، و1500 جنيه لفئة Fanpit، و2500 جنيه لفئة VIP Standing.
وكانت شيرين قد تصدرت الاهتمام أخيراً بعد طرح أغنيتها "تباعاً تباعاً"، التي اقتربت من 6 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" بعد أسبوع على إطلاقها.
والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر توما، وغيتار أحمد حسين.
كما طرحت شيرين في 24 نيسان الماضي أغنية "الحضن شوك" عبر "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، وهي من أولى أعمالها بعد عودتها إلى الساحة الفنية عقب غياب استمر عاماً بسبب مشكلات صحية وشخصية.
مواضيع ذات صلة
أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تشعل جدلاً على مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
يونايتد إيرلاينز: أسعار التذاكر قد ترتفع 20% بسبب أزمة وقود الطائرات
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستنخفض أسعار تذاكر الطيران قريباً؟
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24

شيرين عبدالوهاب

الساحل الشمالي

عزيز الشافعي

أحمد حسين

عبدالوهاب

شيرين عبد

عبر موقع

الشافعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-05-17
Lebanon24
08:59 | 2026-05-17
Lebanon24
08:24 | 2026-05-17
Lebanon24
07:33 | 2026-05-17
Lebanon24
04:30 | 2026-05-17
Lebanon24
01:27 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24