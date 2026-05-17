فنون ومشاهير
شيرين تعود إلى حفلات مصر.. وأسعار التذاكر تشعل اهتمام الجمهور
Lebanon 24
17-05-2026
|
07:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد الفنانة
شيرين عبدالوهاب
للعودة إلى إحياء الحفلات في مصر، عبر حفل غنائي يقام في 7 آب المقبل في جولف بورتو بالساحل
الشمالي
، بعد غياب عن الحفلات استمر لأكثر من عام.
وطرحت الشركة المنظمة الدفعة الثانية من تذاكر الحفل
عبر موقع
"تيكتس مارشيه"، وسط اهتمام واسع من الجمهور بمعرفة الأسعار، خصوصاً أن آخر حفلات
شيرين
كان العام الماضي خارج مصر ضمن فعاليات مهرجان موازين.
وجاءت أسعار الدفعة الثانية على الشكل الآتي: 25 ألف جنيه (469 دولارا) لفئتي Royal Right وRoyal Left، و7 آلاف جنيه (131 دولارا) لفئتي VIP Lounges Left Early Bird وVIP Lounges Right Early Bird، و6 آلاف جنيه لفئتي (112 دولارا) VIP High Tale Right Early Bird وVIP High Tale Left Early Bird.
أما أسعار الدفعة الأولى فبلغت 1000 جنيه لفئة Regular، و1500 جنيه لفئة Fanpit، و2500 جنيه لفئة VIP Standing.
وكانت شيرين قد تصدرت الاهتمام أخيراً بعد طرح أغنيتها "تباعاً تباعاً"، التي اقتربت من 6 ملايين مشاهدة عبر "
يوتيوب
" بعد أسبوع على إطلاقها.
والأغنية من كلمات وألحان
عزيز الشافعي
، وتوزيع ومكس وماستر توما، وغيتار
أحمد حسين
.
كما طرحت شيرين في 24 نيسان الماضي أغنية "الحضن شوك" عبر "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، وهي من أولى أعمالها بعد عودتها إلى الساحة الفنية عقب غياب استمر عاماً بسبب مشكلات صحية وشخصية.
