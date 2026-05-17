خبر محزن لمتابعي مسلسل "حلم أشرف"

قصة حب وسط المافيا.. "حلم أشرف" يحقق نجاحا من حلقاته الأولى | إرم نيوز

المسلسل، الذي يتقاسم بطولته تشاغاتاي أولوسوي وديميت أوزدمير، نجح خلال موسمين في جذب شريحة واسعة من المشاهدين، قبل أن تعلن شركة الإنتاج أن النهاية ستأتي وفق المسار الدرامي المخطط له مسبقاً.وفي بيانها، أوضحت الشركة المنتجة أن قرار الختام لا يأتي خارج سياق القصة، بل ضمن نهايتها الطبيعية، مشيرة إلى أن العمل سيُختتم بـ"نهاية تليق بروحه". كما وجّهت رسالة شكر إلى الجمهور الذي تابع المسلسل وتفاعل مع شخصياته وأحداثه طوال الفترة الماضية.وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تداول معلومات عن تراجع نسب المشاهدة، بالتزامن مع توقعات لدى بعض المتابعين بإمكانية منح العمل موسماً ثالثاً. غير أن بيان شركة TIMS&B Productions حسم الجدل، مؤكداً أن رحلة المسلسل على الشاشة وصلت إلى محطتها الأخيرة.وبذلك، ينضم "Eşref Rüya" إلى قائمة الأعمال التي تغادر الشاشة بعد أن تركت حضوراً ملحوظاً لدى الجمهور، فيما يبقى الرهان الآن على الحلقات الثلاث الأخيرة، وكيفية إغلاق خطوط الحكاية بين شخصياتها الأساسية.