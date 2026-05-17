بعد 15 سنة على عرضه.. أشهر مسلسل تركي يعود إلى الواجهة من جديد

وبحسب موقع OdaTV، فإن المسلسل الذي عُرض للمرة الأولى في 4 أيلول 2008، وانتهى في 24 حزيران 2010، يستعد مجدداً للعودة إلى شاشة Kanal D عبر حلقات الإعادة، ليُعرض يومياً خلال أيام الأسبوع عند الساعة 16:45.وتحوّلت عودة المسلسل المتكررة في مواسم الصيف إلى ظاهرة تلفزيونية بحد ذاتها، إذ بات الجمهور يعلّق على إعادة عرضه بعبارة: “موسم بيهتر بدأ”، في إشارة إلى شخصية بيهتر التي أدتها سات، والتي لا تزال من أكثر الشخصيات حضوراً في الدراما .ورغم أن العمل أنهى رحلته الأصلية قبل أكثر من 15 عاماً، إلا أن حلقات الإعادة لا تزال تحقق نسب مشاهدة لافتة، بل وتدخل أحياناً في قوائم الأعمال الأكثر متابعة، متفوقة على إنتاجات جديدة. ووفق ما نقله الموقع عن T24، فقد نجحت إعادة عرض المسلسل في السنوات الماضية في تسجيل نسب متابعة مرتفعة ومثيرة للاهتمام.ومنذ أعوام، يكاد «العشق الممنوع» يحجز مكاناً ثابتاً على شاشة الصيف، إذ عُرضت حلقاته مجدداً في مواسم 2021 و2023 و2024 و2025، وصولاً إلى صيف 2026.ولا يقتصر حضور المسلسل على الشاشة فقط، بل يمتد إلى ، حيث تعود مشاهده الشهيرة إلى التداول مع كل إعادة، خصوصاً الحلقة النهائية التي تُعد واحدة من أكثر نهايات الدراما التركية إثارة للجدل والحديث.وتبقى مشهدية “موت بيهتر” من أكثر اللحظات التلفزيونية تداولاً على الإنترنت، ما يؤكد أن «العشق الممنوع» لم يعد مجرد مسلسل قديم يُعاد عرضه، بل صار طقساً صيفياً متكرراً في الذاكرة الشعبية التركية.