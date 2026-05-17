17-05-2026 | 09:59
محمد رمضان يهاجم منع الصعايدة من دخول السينما.. وطلب بالاعتذار
أعرب الفنان المصري محمد رمضان عن رفضه واقعة منع 3 شباب من الصعيد من دخول عرض فيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلابية، مؤكداً دعمه لهم ومطالباً باعتذار رسمي.
وكتب رمضان عبر حسابه على "فيسبوك": "شرف ليا وللسينما ولكل صناع فيلم أسد دخولكم الفيلم، ولو ماشلتكوش الأرض أشيلكم على راسي"، مضيفاً: "واثق في رد فعل وزيرة الثقافة باعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر.. السينما للجميع يا فندم، ودي أبسط حقوق الشعب".

وكانت الواقعة قد أثارت جدلاً واسعاً في مصر، بعدما مُنع 3 شباب من الصعيد من دخول إحدى دور العرض داخل "هيلتون نايل تاور"، بدعوى مخالفة تعليمات المكان الخاصة بالزي.

من جهته، علّق مخرج الفيلم محمد دياب على الحادثة، قائلاً عبر "فيسبوك": "اللي حصل ده جريمة، مينفعش يتحرم أي مواطن من دخول مكان بسبب لبسه". وأضاف أن المفارقة تكمن في أن ذلك حصل مع أشخاص كانوا يريدون مشاهدة فيلم "أسد"، الذي يدور أساساً ضد العنصرية، مؤكداً أن أسرة الفيلم لا تتحمل مسؤولية ما حدث.

وقال محمد المطعني، أحد أصحاب الواقعة، إن مرافقه "عم خريبش"، البالغ 75 عاماً، كان يرغب في مشاهدة الفيلم لأنه يحب محمد رمضان، لكن إدارة السينما رفضت دخولهم بعد إبلاغها بأنهم يرتدون الجلابية الصعيدية.

وأضاف: "الجلابية الصعيدي دي تراث وأنا بتشرف بيها في أي مكان"، مشيراً إلى أن أكثر ما أزعجه كان حرمان رجل كبير في السن من دخول السينما.

وشكر المطعني المخرج محمد دياب على دعوته لهم لحضور الفيلم، لافتاً إلى أنه قد يعود لمشاهدته إذا وافق "عم خريبش" على الذهاب مجدداً.

ويشارك في بطولة فيلم "أسد" محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، مع ظهور خاص لماجد الكدواني وأحمد داش، وهو من إخراج محمد دياب وتأليف شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب.
