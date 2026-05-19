فنون ومشاهير

لحظة إنكسار نادرة في مسيرة عادل إمام يكشفها مقرّب

Lebanon 24
19-05-2026 | 00:54
لحظة إنكسار نادرة في مسيرة عادل إمام يكشفها مقرّب
كشف الماكيير المصري الشهير محمد عشوب عن تفاصيل إنسانية مؤثرة تتعلق بمسيرة الفنان عادل إمام، مستعرضاً مواقف خاصة جمعته به على المستويين الفني والإنساني، خلال سنوات طويلة من العمل المشترك.

وأوضح عشوب أن “الزعيم” لم يظهر تأثراً شديداً أو يذرف الدموع على رحيل أو مرض العديد من أصدقائه المقربين عبر مسيرته، باستثناء حالة واحدة وصفها بالمؤلمة، وهي ما حدث مع الفنان الراحل سعيد صالح.

وقال في تصريحات صحفية إن عادل إمام تأثر بشدة عندما علم بتدهور الحالة الصحية لصديقه إصابته بمرض ألزهايمر، مشيراً إلى أنه شاهده في لحظة انكسار نادرة والدموع في عينيه.

وأضاف أن الصدمة النفسية التي مر بها كانت عميقة، واعتبر أن حزنه على سعيد صالح كان استثنائياً ولم يتكرر مع أي من زملائه أو معاصريه.

وأشار إلى مفارقة إنسانية مؤثرة، إذ جسّد عادل إمام خلال فيلم “زهايمر” عام 2010 شخصية تمر بظروف مشابهة، بينما شارك سعيد صالح في العمل نفسه، ما أعاد مشاعر الحزن إلى السطح وفق روايته.

يُذكر أن الثنائي قدّما معاً مسيرة فنية طويلة وناجحة، شملت أعمالاً بارزة في السينما والمسرح مثل “مدرسة المشاغبين”، إلى جانب أفلام شهيرة مثل “سلام يا صاحبي” و“المشبوه” و“على باب الوزير” و“الهلفوت”.

