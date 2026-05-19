اشتراه بمليون دولار ولم يعش فيه سوى شهرين فقط.. زوجة هاني شاكر ستبيع قصره بعد وفاته؟

انتشرت أنباء مؤخرا عن نية أسرة الفنان المصري الراحل بيع الفيلا الجديدة الخاصة به ما أثار حالة واسعة من الجدل خاصة أن الراحل لم يمكث داخلها إلا شهرين فقط قبل وفاته في مطلع الشهر الحالي.وأفادت "فوشيا" نقلا عن مصادر أن فكرة بيع الفيلا الجديدة الخاصة بشاكر لم تتحول حتى الآن إلى قرار نهائي داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الأمر بدأ بحديث عفوي من زوجته خلال فترة مرضه الأخيرة، بعدما شعرت أن المنزل لم يحمل لهما الراحة أو السعادة التي كانا ينتظرانها بعد الانتقال إليه، خصوصاً مع تزامن السكن فيه مع تدهور حالته الصحية ثم وفاته.يذكر أن الفنان الراحل كان قد اشترى فيلته الجديدة التي لم يعش فيها إلا شهرين بمبلغ مليون دولار بعدما كان قد باع قصره الشهير الواقع بالطريق الصحراوي بما يعادل 7 ملايين دولار أميركي العام الماضي.