خلافات بين أبناء عادل إمام.. ما القصة؟

Advertisement

بالتزامن مع تفاصيل برنامج جديد يحمل اسم "الزعيم"، قامت مصادر مقربة من أسرة الفنان المصري الكبير بنفي صحة ما تردد عن وجود خلافات بين أبنائه بشأن ظهوره الإعلامي.وأكدت هذه المصادر المقربة عدم صحة ما يتم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن وجود خلافات بين أبناء الزعيم أو داخل الأسرة بصورة عامة، بشأن عودته للظهور الإعلامي خلال الفترة المقبلة.وشددت على أن كل ما يُنشر بشأن هذا الملف لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن أسرة إمام تحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الشائعات والتكهنات التي يتم تداولها عبر وبعض المنصات الإعلامية.وكانت مصادر إعلامية كشفت خلال الأيام الماضية عن تفاصيل برنامج جديد يحمل اسم "الزعيم"، يقدمه الإعلامي ، ويتناول العديد من الخاصة في حياة عادل إمام، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.