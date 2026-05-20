فنون ومشاهير

ابنة فنانة شهيرة ترقص بجوار تابوت جدها خلال جنازته.. والجمهور يُهاجمها (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2026 | 01:40
ابنة فنانة شهيرة ترقص بجوار تابوت جدها خلال جنازته.. والجمهور يُهاجمها (فيديو)
ابنة فنانة شهيرة ترقص بجوار تابوت جدها خلال جنازته.. والجمهور يُهاجمها (فيديو)
انتشر فيديو في تركيا ظهرت فيه شابة وهي تقوم بتصوير مقطع عبر تطبيق "تيك توك" بجوار تابوت جدها خلال مراسم تشييع جنازته، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.

وتبين لاحقاً أن الشابة هي ميليك بال، ابنة الفنانة التركية أوموت أكيوريك، المعروفة في تركيا، والتي سبق أن تصدرت عناوين الصحف بسبب أزمات شخصية تتعلق بابنتها.

وظهرت ميليك في الفيديو وهي تؤدي حركات اعتبرها المتابعون غير مناسبة لأجواء الجنازة، الأمر الذي دفع آلاف المستخدمين إلى مهاجمتها واتهامها بالسعي وراء "الترند" وحصد المشاهدات حتى في لحظات الحزن والفقدان. وتصدر اسمها قوائم التداول على المنصات التركية، بينما طالب بعض المعلقين بفرض قيود أكبر على المحتوى المنشور عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
 
وفي أول تعليق لها على الواقعة، خرجت الفنانة أوموت أكيوريك عن صمتها بتصريحات غاضبة عبّرت فيها عن استيائها الشديد من تصرف ابنتها، مؤكدةً أن ما حدث لا يمثل قيم العائلة ولا يمكن الدفاع عنه. وقالت إن العائلة ما زالت تعيش صدمة فقدان والدها، وإن نشر مثل هذا الفيديو خلال مراسم التشييع أمر "غير واعٍ إطلاقاً"، وفق ما أوردت مواقع تركية.

وأضافت أن الحزن لا يُستعرض أمام الكاميرات، معتبرةً أن ما حدث يعكس التأثير السلبي المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي على فئة الشباب، خاصة مع تحول عدد المشاهدات والإعجابات إلى هدف أساسي لدى كثير من المستخدمين.



