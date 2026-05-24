دخلت بحالة انهيار نفسي.. ممثلة شهيرة تكشف كيف استدرجتها طائفة تتبع طقوسا معينة!

وبحسب صحيفة The Independent، بدأت القصة عام 2016 خلال تصوير فيلم Detroit، حين تعرّفت موراي إلى امرأة تُدعى غرايس كانت تقدم نفسها كـ"معالجة طاقة". وتقول الممثلة إن حالتها النفسية في تلك الفترة جعلتها أكثر هشاشة، خصوصاً بعد شعورها بالانكشاف عقب تصوير مشهد عارٍ ضمن العمل.وأوضحت موراي، التي اشتهرت أيضاً بدورها في مسلسل Skins، أنها اقتنعت في البداية بشرعية غرايس لأنها تعرّفت إليها عبر مدربها الشخصي خلال التصوير. لكنها، كما تقول، تجاهلت لاحقاً مؤشرات كثيرة كانت تدعو إلى الريبة، بينها حديث غرايس عن "تفعيل الروحي" باستخدام أدوات قديمة وقوية.بعد ذلك، تعرّفت موراي إلى امرأة أخرى تُدعى سيوبان، دفعت لها نحو 700 جنيه إسترليني لتعليمها طرق "حماية نفسها من طاقات الآخرين". ومن هناك بدأت تنجذب إلى دورات متعددة حملت أسماء مثل Ritual Master Novice وRitual Master Apprentice وRitual Master Magus Hermeticus، وكانت تُقدَّم لها على أنها وسيلة للشفاء من الألم.وفي مذكراتها الجديدة The Make-Believe، تروي موراي أنها أرادت التعمق أكثر فأكثر داخل هذه المنظومة، إلى أن حضرت دورة امتدت خمسة أيام بقيادة رجل يُدعى ستيف، كان يُنظر إليه باعتباره الشخصية الأعلى في تلك المجموعة.وبعد هذه ، تقول الممثلة إن حالتها تدهورت، إذ شعرت بإرهاق شديد واضطراب متزايد، قبل أن تمرّ بمرحلة انهيار نفسي أدت إلى نقلها إلى المستشفى، حيث احتُجزت لمدة 28 يوماً بموجب قانون الصحة النفسية في .وتقول موراي إن كتابها يروي "قصة شخصية جداً" بقيت داخلها لسنوات، وشعرت الآن بضرورة مشاركتها. ومن المقرر أن تصدر المذكرات في صيف 2026 عن دار Hutchinson Heinemann، بعد منافسة واسعة على حقوق نشرها.وقالت إن الكتاب يتناول “إغراء” الأشخاص أو الجهات التي تدّعي القدرة على إنقاذ الآخرين، والبنية الخادعة لبعض المنظمات التي تبيع وعود “العافية”. كما يضيء، بحسب الناشر، على عالم التمثيل، وعلى الطريقة التي يخفي بها الناس هشاشتهم عن الجميع، باستثناء أولئك الذين يعرفون كيف يستغلونها.وتُعرف هانا موراي بدورها غيلي في Game of Thrones، وبشخصية كاسي آينزورث في مسلسل Skins.