تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

دخلت بحالة انهيار نفسي.. ممثلة شهيرة تكشف كيف استدرجتها طائفة تتبع طقوسا معينة!

Lebanon 24
24-05-2026 | 03:58
A-
A+
دخلت بحالة انهيار نفسي.. ممثلة شهيرة تكشف كيف استدرجتها طائفة تتبع طقوسا معينة!
دخلت بحالة انهيار نفسي.. ممثلة شهيرة تكشف كيف استدرجتها طائفة تتبع طقوسا معينة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت الممثلة البريطانية هانا موراي، المعروفة بدورها في مسلسل game of thrones، عن تجربة قاسية قالت إنها بدأت مع ما وُصف بأنه "علاج بالطاقة"، قبل أن تتحول لاحقاً إلى انخراط في مجموعة ذات طابع طقوسي، انتهى بها إلى دخول المستشفى بعد أزمة نفسية حادة.
Advertisement

وبحسب صحيفة The Independent، بدأت القصة عام 2016 خلال تصوير فيلم Detroit، حين تعرّفت موراي إلى امرأة تُدعى غرايس كانت تقدم نفسها كـ"معالجة طاقة". وتقول الممثلة إن حالتها النفسية في تلك الفترة جعلتها أكثر هشاشة، خصوصاً بعد شعورها بالانكشاف عقب تصوير مشهد عارٍ ضمن العمل.

وأوضحت موراي، التي اشتهرت أيضاً بدورها في مسلسل Skins، أنها اقتنعت في البداية بشرعية غرايس لأنها تعرّفت إليها عبر مدربها الشخصي خلال التصوير. لكنها، كما تقول، تجاهلت لاحقاً مؤشرات كثيرة كانت تدعو إلى الريبة، بينها حديث غرايس عن "تفعيل الحمض النووي الروحي" باستخدام أدوات قديمة وقوية.

بعد ذلك، تعرّفت موراي إلى امرأة أخرى تُدعى سيوبان، دفعت لها نحو 700 جنيه إسترليني لتعليمها طرق "حماية نفسها من طاقات الآخرين". ومن هناك بدأت تنجذب إلى دورات متعددة حملت أسماء مثل Ritual Master Novice وRitual Master Apprentice وRitual Master Magus Hermeticus، وكانت تُقدَّم لها على أنها وسيلة للشفاء من الألم.

وفي مذكراتها الجديدة The Make-Believe، تروي موراي أنها أرادت التعمق أكثر فأكثر داخل هذه المنظومة، إلى أن حضرت دورة امتدت خمسة أيام بقيادة رجل يُدعى ستيف، كان يُنظر إليه باعتباره الشخصية الأعلى في تلك المجموعة.

وبعد هذه الدورة، تقول الممثلة إن حالتها تدهورت، إذ شعرت بإرهاق شديد واضطراب متزايد، قبل أن تمرّ بمرحلة انهيار نفسي أدت إلى نقلها إلى المستشفى، حيث احتُجزت لمدة 28 يوماً بموجب قانون الصحة النفسية في بريطانيا.

وتقول موراي إن كتابها يروي "قصة شخصية جداً" بقيت داخلها لسنوات، وشعرت الآن بضرورة مشاركتها. ومن المقرر أن تصدر المذكرات في صيف 2026 عن دار Hutchinson Heinemann، بعد منافسة واسعة على حقوق نشرها.

وقالت دار النشر إن الكتاب يتناول “إغراء” الأشخاص أو الجهات التي تدّعي القدرة على إنقاذ الآخرين، والبنية الخادعة لبعض المنظمات التي تبيع وعود “العافية”. كما يضيء، بحسب الناشر، على عالم التمثيل، وعلى الطريقة التي يخفي بها الناس هشاشتهم عن الجميع، باستثناء أولئك الذين يعرفون كيف يستغلونها.

وتُعرف هانا موراي بدورها غيلي في Game of Thrones، وبشخصية كاسي آينزورث في مسلسل Skins.
مواضيع ذات صلة
ممثلة شهيرة تكشف موقفها من المكياج وعمليات التجميل في أعمالها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 15:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية تُدخلها المستشفى (صور)
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 15:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
شعرت بحالة إعياء شديدة وغثيان... نقل ممثلة شهيرة إلى المستشفى بشكل عاجل!
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 15:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أصيب والدها خلال الحرب.. ممثلة تركية شهيرة تكشف انها من أصل لبناني (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 15:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24

game of thrones

الحمض النووي

البريطانية

على الطريق

دار النشر

البريطاني

بريطانيا

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:53 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-24
Lebanon24
06:53 | 2026-05-24
Lebanon24
05:23 | 2026-05-24
Lebanon24
04:55 | 2026-05-24
Lebanon24
04:51 | 2026-05-24
Lebanon24
03:45 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24