"أعيش هذه المرحلة بإيمان".. فنانة عربية تُفاجئ الجمهور وتعلن إصابتها بالسرطان (صورة)

أعلنت الفنانة المغربية فضيلة إصابتها بمرض السرطان وبدء رحلة العلاج خلال الفترة الحالية.

وأكدت الفنانة المغربية خلال مشاركتها في الخاص لفيلم "الخطابة" أنها تعيش هذه المرحلة الصحية الصعبة من حياتها بكل إيمان ورضا، مشيرة إلى أنها تواجه المرض بروح متفائلة.



يذكر أن فضيلة بن موسى من أبرز الوجوه الفنية في ، وقد شاركت خلال مسيرتها الفنية بعدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.