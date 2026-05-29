بعد صراع مع المرض.. الموت يؤلم أحمد حلمي بأقرب الناس

توفيت والدة الفنان المصري أحمد حلمي فجر اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض، إثر تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم في ناصر بمدينة بنها، قبل تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة، وسط حضور متوقع من الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط الفني.

وتلقى حلمي رسائل تعزية ومواساة من فنانين وجمهور عبر ، دعوا فيها للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر.

وفي سياق منفصل، كان المستشار آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في ، قد زار مؤخراً منزل أحمد حلمي وزوجته منى زكي، ونشر صوراً من اللقاء عبر حساباته الرسمية.

فنياً، يستعد حلمي للعودة إلى السينما بفيلم "أضعف خلقه"، الذي يجمعه للمرة الأولى بالفنانة هند صبري، تحت إدارة المخرج عمر .

كما يواصل التحضير لفيلم "حدوتة"، من تأليف أحمد عبدالرحمن وإخراج مازن أشرف، ويشارك في بطولته ماجد المصري، رحمة أحمد، وأمينة خليل، إلى جانب عدد من الفنانين.