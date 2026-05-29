حقيقة وفاة عبدالله الرويشد

تداولت صفحات على ، خلال الساعات الماضية، أنباء عن وفاة المطرب السعودي عن عمر 64 عاماً، وذلك بعد الأزمة الصحية التي مرّ بها في الفترة الأخيرة.

ونفت وسائل إعلام سعودية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن الحالة الصحية للرويشد لم تشهد تدهوراً أخيراً، وأنه يواصل جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي اللازم.

وأشارت إلى أن الفنان السعودي ظهر خلال الأشهر الماضية في عدد من المناسبات العائلية والفنية.

وكان فنان العرب قد رحّب أخيراً بعبدالله الرويشد، بعدما بشكل مفاجئ في بروفات حفله في ، ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت".