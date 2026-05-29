حقيقة وفاة عبدالله الرويشد

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن وفاة المطرب السعودي عبدالله الرويشد عن عمر 64 عاماً، وذلك بعد الأزمة الصحية التي مرّ بها في الفترة الأخيرة.
ونفت وسائل إعلام سعودية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن الحالة الصحية للرويشد لم تشهد تدهوراً أخيراً، وأنه يواصل جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي اللازم.
وأشارت إلى أن الفنان السعودي ظهر خلال الأشهر الماضية في عدد من المناسبات العائلية والفنية.
وكان فنان العرب محمد عبده قد رحّب أخيراً بعبدالله الرويشد، بعدما زاره بشكل مفاجئ في بروفات حفله في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت".