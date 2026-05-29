ممثلة شهيرة تقوم بخطوة مفاجئة تجاه خطيبها رجل الأعمال.. هل انفصلا؟

Advertisement

أثارت الممثلة بيران داملا يلماز جدلًا واسعًا على ، بعد قيامها بخطوة مفاجئة تجاه خطيبها رجل الأعمال أيدين، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مصير علاقتهما.وتفاجأ المتابعون بإقدام بيران على إلغاء متابعة خطيبها عبر "إنستغرام"، إلى جانب حذف الصور التي جمعتهما، وهو ما اعتبره كثيرون إشارة محتملة إلى خلاف أو انفصال بين الطرفين.وتزايدت التكهنات لدى الجمهور، خاصة أن كان قد أعلن خطوبته قبل أشهر وسط تفاعل كبير، وكان المتابعون ينتظرون الإعلان عن موعد زفافهما.ورغم الضجة التي رافقت هذه الخطوات، لم يصدر أي توضيح رسمي من بيران أو خطيبها حتى الآن، ما أبقى الغموض مسيطرًا على مواقع التواصل.فنيًا، تواصل بيران داملا يلماز حضورها القوي في الدراما التركية، في وقت يترقب فيه جمهورها أي موقف رسمي يحسم الجدل حول وضعها العاطفي.