طبيب اتهمه بأخذ أدوية تخسيس.. تامر حسني يكشف سر خسارته لوزنه

بعد ادعاءات طبيب أكد فيها أنه أخذ عقاقير لخسارة الوزن، كشف الفنان المصري تفاصيل رحلته مع خسارة وزنه، مشيرا إلى أنه لم يعتمد على أي أدوية أو حلول سريعة، وإنما اتبع أسلوب حياة صحي بالكامل.وأضاف حسني انه يحرص على تخصيص وقت يومي يصل الى ساعتين للروحانيات، موضحًا أنها تتضمن التأمل والكلام مع الله ودراسة بعض الأمور الروحية، دون الدخول في تفاصيلها، مؤكدًا أن هذا الجانب كان له تأثير كبير في رحلته.وعلق حسني على فيديو الطبيب الذي انتشر عبر مواقع التواصل قائلاً: "مخدتش حاجة بس خسيت صح ومنعت الأكل اللي عرفت إنه مش بيناسب جسمي وبقيت آكل اللي يفيدني، ده غير إني بلعب رياضة كل يوم بس الأهم في كل يوم ساعتين روحانيات مش هحكي تفاصيلها بس كلها كلام وتأمل مع ربنا وعلم بدرسه".