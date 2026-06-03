تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

قبل وفاتها طلبت العمل معهما لكنهما رفضا.. فنانان شهيران تجاهلا الراحلة سهام جلال!

Lebanon 24
03-06-2026 | 02:07
A-
A+
قبل وفاتها طلبت العمل معهما لكنهما رفضا.. فنانان شهيران تجاهلا الراحلة سهام جلال!
قبل وفاتها طلبت العمل معهما لكنهما رفضا.. فنانان شهيران تجاهلا الراحلة سهام جلال! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضح الفنانان المصريان أحمد السقا وأمير كرارة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن تجاهلهما لاتصالات الفنانة الراحلة سهام جلال التي توفيت أمس الثلاثاء بعد تعرضها لوعكة صحية مُفاجئة. 
Advertisement

وقال كرارة في تصريحات إعلامية: "تصريحات سهام جلال كانت من خمس سنوات، ووقتها تواصلت معها بنفسي، ومكانتش عارفة رقمي لأنها بعتت على رقم غلط، ولما عاتبتها نزلت بوست اعتذار وقالت إني أخوها وبينا عِشرة عمر، وأنا لم أقصر معها.. وربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أسرتها".

من جانبه، علّق أحمد السقا على الجدل المثار حول حقيقة رفضه مساعدة سهام جلال في المشاركة بأعمال فنية، وذلك بعدما جمعهما فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية".

وقال: "سهام جلال إنسانة غالية عليا وقريبة مني، واللي عارفني كويس عارف ده.. وهي دلوقتي في دار الحق، وربنا يرحمها، والكلام اللي بيتقال ده مش صحيح".

وكانت الفنانة الراحلة سهام جلال قد كشفت في لقاء لها مع برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، عن معاناتها من الألم لسنوات، حيث قضت معظم وقتها في منزلها تنتظر فرصة عمل تعيدها الى دائرة الضوء، مؤكدةً أنها افتقدت الدعم الذي كانت تنتظره من بعض أصدقائها المقربين في الوسط الفني، وأن طول فترة الغياب ترك لديها شعوراً بالقهر والإحباط.

وكشفت خلال اللقاء حينها أنها اضطرت الى التواصل مع عدد من المخرجين والفنانين الذين تربطها بهم علاقة صداقة قديمة، مثل أحمد السقا وأمير كرارة، وطلبت منهم بحكم الصداقة فرصة عمل أو تعاون فني، مؤكدةً أنها تلقت وعوداً عدة ولكنها بقيت حبراً على ورق.
مواضيع ذات صلة
قبل وفاتها المُفاجئة بساعات.. هذه آخر كلمات الفنانة سهام جلال (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
التجارة الصينية: طلبنا من 5 مصاف نفطية تجاهل العقوبات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لإصابة.. فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية وتطلب الدعاء من الجمهور (صور)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد السقا

أمير كرارة

في الجامعة

ياسمين عز

ام جلال

في دار

جامع

سانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-06-03
Lebanon24
04:30 | 2026-06-03
Lebanon24
03:11 | 2026-06-03
Lebanon24
23:54 | 2026-06-02
Lebanon24
23:00 | 2026-06-02
Lebanon24
15:50 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24