قبل وفاتها طلبت العمل معهما لكنهما رفضا.. فنانان شهيران تجاهلا الراحلة سهام جلال!

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أوضح الفنانان المصريان وأمير كرارة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن تجاهلهما لاتصالات الفنانة الراحلة سهام جلال التي توفيت أمس الثلاثاء بعد تعرضها لوعكة صحية مُفاجئة.وقال كرارة في تصريحات إعلامية: "تصريحات سهام جلال كانت من خمس سنوات، ووقتها تواصلت معها بنفسي، ومكانتش عارفة رقمي لأنها بعتت على رقم غلط، ولما عاتبتها نزلت بوست اعتذار وقالت إني أخوها وبينا عِشرة عمر، وأنا لم أقصر معها.. وربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أسرتها".من جانبه، علّق أحمد السقا على الجدل المثار حول حقيقة رفضه مساعدة سهام جلال في المشاركة بأعمال فنية، وذلك بعدما جمعهما فيلم "صعيدي الأميركية".وقال: "سهام جلال إنسانة غالية عليا وقريبة مني، واللي عارفني كويس عارف ده.. وهي دلوقتي الحق، وربنا يرحمها، والكلام اللي بيتقال ده مش صحيح".وكانت الفنانة الراحلة سهام جلال قد كشفت في لقاء لها مع برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ، عن معاناتها من الألم لسنوات، حيث قضت معظم وقتها في منزلها تنتظر فرصة عمل تعيدها الى دائرة الضوء، مؤكدةً أنها افتقدت الدعم الذي كانت تنتظره من بعض أصدقائها المقربين في الوسط الفني، وأن طول فترة الغياب ترك لديها شعوراً بالقهر والإحباط.وكشفت خلال اللقاء حينها أنها اضطرت الى التواصل مع عدد من المخرجين والفنانين الذين تربطها بهم علاقة صداقة قديمة، مثل أحمد السقا وأمير كرارة، وطلبت منهم بحكم الصداقة فرصة عمل أو تعاون فني، مؤكدةً أنها تلقت وعوداً عدة ولكنها بقيت حبراً على ورق.