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فنون ومشاهير
من أبرز الفنانين... الموت يُغيّب مغنيّاً عالميّاً بعد أيّام من إصابته بجلطة دماغيّة
Lebanon 24
03-06-2026
|
09:35
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بعد أيّام من تعرّضه لجلطة دماغيّة، غيّب الموت الفنان الأميركي الكبير
بيبو
برايسون، عن عمر ناهز 75 عاماً، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا امتد لأكثر من خمسة عقود.
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وحقق برايسون شهرة عالميّة، من خلال أغنيتيّ "Beauty and the Beast" و"A Whole New World" المرتبطتين باثنين من أبرز أفلام "
ديزني
".
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