من أبرز الفنانين... الموت يُغيّب مغنيّاً عالميّاً بعد أيّام من إصابته بجلطة دماغيّة

بعد أيّام من تعرّضه لجلطة دماغيّة، غيّب الموت الفنان الأميركي الكبير برايسون، عن عمر ناهز 75 عاماً، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا امتد لأكثر من خمسة عقود.

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وحقق برايسون شهرة عالميّة، من خلال أغنيتيّ "Beauty and the Beast" و"A Whole New World" المرتبطتين باثنين من أبرز أفلام " ".