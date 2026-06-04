عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)

توفي الممثل ريس عن عمر ناهز 44 عامًا، وهو اشتهر الراحل بمسيرته الفنية المميزة في السينما والمسرح، وبرز بشكل خاص في تجسيد شخصية "العميل ويلسون" في مسلسل " : العودة"، إلى جانب مشاركته في أعمال أخرى مثل مسلسل "The OA".

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وأعلنت عائلة الراحل نبأ وفاته، فيما كشف شقيقه ديفيز عبر منشور على أن الرحيل جاء بشكل مفاجئ وطبيعي، واصفًا ما حدث بأنه "مدمّر" للعائلة، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بأسباب الوفاة لا تزال غير واضحة حتى الآن.



وعُرف الراحل داخل الوسط الفني بتواضعه والتزامه المهني، كما أشاد زملاؤه دائمًا بروحه الإيجابية وحضوره الإنساني، مؤكدين أنه كان يفضل التركيز على جودة أدواره الفنية بدلًا من السعي وراء الشهرة والأضواء.