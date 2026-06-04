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فنون ومشاهير

عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)

Lebanon 24
04-06-2026 | 01:19
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عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)
عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة) photos 0
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توفي الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر ناهز 44 عامًا، وهو اشتهر الراحل بمسيرته الفنية المميزة في السينما والمسرح، وبرز بشكل خاص في تجسيد شخصية "العميل ويلسون" في مسلسل "توين بيكس: العودة"، إلى جانب مشاركته في أعمال أخرى مثل مسلسل "The OA".
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وأعلنت عائلة الراحل نبأ وفاته، فيما كشف شقيقه رودري ديفيز عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرحيل جاء بشكل مفاجئ وطبيعي، واصفًا ما حدث بأنه "مدمّر" للعائلة، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بأسباب الوفاة لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وعُرف الراحل داخل الوسط الفني بتواضعه والتزامه المهني، كما أشاد زملاؤه دائمًا بروحه الإيجابية وحضوره الإنساني، مؤكدين أنه كان يفضل التركيز على جودة أدواره الفنية بدلًا من السعي وراء الشهرة والأضواء.

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