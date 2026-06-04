"ورم في الدم".. أنباء عن إصابة يسرا بمرض خطير!

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بعد انتشار عن إصابتها بمرض خطير أو ما وصفته بعض المنشورات بـ "ورم "، نفت النجمة يسرا كل ما يتم تداوله، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة.وقالت يسرا لـ " 24": "يا جماعة بطلوا الكلام ده والشائعات دي.. أنا الحمد لله بخير وصحتي كويسة.. وبقول للي ناشر كده عيب."وكانت بعض الحسابات على تداولت منشورات تزعم تلقي يسرا مؤشرات طبية تشير إلى شكوك حول إصابتها بمرض خطير، إضافة إلى ادعاءات بأنها أخفت الأمر عن المقربين، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين.