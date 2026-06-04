تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
"ورم في الدم".. أنباء عن إصابة يسرا بمرض خطير!
Lebanon 24
04-06-2026
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد انتشار
أخبار
عن إصابتها بمرض خطير أو ما وصفته بعض المنشورات بـ "ورم
الدم
"، نفت النجمة
المصرية
يسرا كل ما يتم تداوله، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة.
Advertisement
وقالت يسرا لـ "
القاهرة
24": "يا جماعة بطلوا الكلام ده والشائعات دي.. أنا الحمد لله بخير وصحتي كويسة.. وبقول للي ناشر كده عيب."
وكانت بعض الحسابات على
مواقع التواصل الاجتماعي
تداولت منشورات تزعم تلقي يسرا مؤشرات طبية تشير إلى شكوك حول إصابتها بمرض خطير، إضافة إلى ادعاءات بأنها أخفت الأمر عن المقربين، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين.
مواضيع ذات صلة
زوجة دونالد ترامب جونيور السابقة تكشف عن إصابتها بمرض خطير جدًا!
Lebanon 24
زوجة دونالد ترامب جونيور السابقة تكشف عن إصابتها بمرض خطير جدًا!
04/06/2026 13:13:30
04/06/2026 13:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
04/06/2026 13:13:30
04/06/2026 13:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي المسيّر استهدف بلدة مجدلزون وأنباء عن وقوع إصابتين
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي المسيّر استهدف بلدة مجدلزون وأنباء عن وقوع إصابتين
04/06/2026 13:13:30
04/06/2026 13:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة طفل أسترالي بحالة خطيرة بعد استنشاق "غبار ذهبي" لتزيين الكعك
Lebanon 24
إصابة طفل أسترالي بحالة خطيرة بعد استنشاق "غبار ذهبي" لتزيين الكعك
04/06/2026 13:13:30
04/06/2026 13:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار عارية
القاهرة
المصرية
بات على
لي نا
أخبار
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُجدداً ستيفاني صليبا تُثير الجدل بفيديو جديد!
Lebanon 24
مُجدداً ستيفاني صليبا تُثير الجدل بفيديو جديد!
04:00 | 2026-06-04
04/06/2026 04:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)
Lebanon 24
عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)
01:19 | 2026-06-04
04/06/2026 01:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على أنغام أغنية "سيجنا لبنان".. هكذا رقصت سيدرا بيوتي ورامي حمدان في حفل خطوبتهما (فيديو)
Lebanon 24
على أنغام أغنية "سيجنا لبنان".. هكذا رقصت سيدرا بيوتي ورامي حمدان في حفل خطوبتهما (فيديو)
23:00 | 2026-06-03
03/06/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إعلامي سوري يحتفل بتخرّج ابنته
Lebanon 24
بالفيديو.. إعلامي سوري يحتفل بتخرّج ابنته
15:07 | 2026-06-03
03/06/2026 03:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد شاكر ينشر صوراً لابنه فضل: مع يلي ما بنيّمني الليل
Lebanon 24
محمد شاكر ينشر صوراً لابنه فضل: مع يلي ما بنيّمني الليل
10:49 | 2026-06-03
03/06/2026 10:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
Lebanon 24
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
12:00 | 2026-06-03
03/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
16:53 | 2026-06-03
03/06/2026 04:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
15:00 | 2026-06-03
03/06/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
10:40 | 2026-06-03
03/06/2026 10:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
11:15 | 2026-06-03
03/06/2026 11:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:00 | 2026-06-04
مُجدداً ستيفاني صليبا تُثير الجدل بفيديو جديد!
01:19 | 2026-06-04
عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)
23:00 | 2026-06-03
على أنغام أغنية "سيجنا لبنان".. هكذا رقصت سيدرا بيوتي ورامي حمدان في حفل خطوبتهما (فيديو)
15:07 | 2026-06-03
بالفيديو.. إعلامي سوري يحتفل بتخرّج ابنته
10:49 | 2026-06-03
محمد شاكر ينشر صوراً لابنه فضل: مع يلي ما بنيّمني الليل
09:35 | 2026-06-03
من أبرز الفنانين... الموت يُغيّب مغنيّاً عالميّاً بعد أيّام من إصابته بجلطة دماغيّة
فيديو
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
03:13 | 2026-06-04
04/06/2026 13:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
04/06/2026 13:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
04/06/2026 13:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24