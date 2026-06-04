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فنون ومشاهير

"ورم في الدم".. أنباء عن إصابة يسرا بمرض خطير!

Lebanon 24
04-06-2026 | 03:10
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ورم في الدم.. أنباء عن إصابة يسرا بمرض خطير!
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بعد انتشار أخبار عن إصابتها بمرض خطير أو ما وصفته بعض المنشورات بـ "ورم الدم"، نفت النجمة المصرية يسرا كل ما يتم تداوله، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة. 
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وقالت يسرا لـ "القاهرة 24": "يا جماعة بطلوا الكلام ده والشائعات دي.. أنا الحمد لله بخير وصحتي كويسة.. وبقول للي ناشر كده عيب."

وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورات تزعم تلقي يسرا مؤشرات طبية تشير إلى شكوك حول إصابتها بمرض خطير، إضافة إلى ادعاءات بأنها أخفت الأمر عن المقربين، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين. 


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