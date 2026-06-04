بعدما نُقل بشكل عاجل إلى المستشفى... ممثل شهير يطلّ من قسم العناية المركزة (صورة)

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وفي أول ظهور له منذ بداية الأزمة، نشرت أسرته صورة حديثة له من داخل العناية المركزة عبر حساباته الرسمية على ، في خطوة هدفت إلى طمأنة الجمهور وإطلاعهم على آخر التطورات الصحية التي يمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة.وأكدت الأسرة أن سامح صفوت يخضع حالياً لمتابعة طبية مكثفة تحت إشراف فريق متخصص، مشيرة إلى أن حالته تستدعي المزيد من الفحوصات والتحاليل الطبية للوصول إلى تشخيص دقيق ووضع الخطة العلاجية المناسبة.كما أوضحت أن أي تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً خلال الأيام المقبلة عبر بيان أو مقطع مصور يوضح حقيقة وضعه الصحي.وأعربت أسرة الفنان عن تقديرها الكبير لكل رسائل الدعم والدعاء التي تلقتها منذ انتشار خبر مرضه، مؤكدة أن هذه المساندة المعنوية تمثل دعماً مهماً له في مواجهة الأزمة الصحية التي يمر بها.وبحسب المعلومات المتداولة، فقد خضع سامح صفوت لسلسلة من الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة بعد تعرضه للوعكة الصحية، حيث أظهرت النتائج الأولية وجود مشكلات صحية تتطلب استكمال الفحوصات المتخصصة من أجل تحديد طبيعة الحالة بدقة واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.