تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعدما نُقل بشكل عاجل إلى المستشفى... ممثل شهير يطلّ من قسم العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
04-06-2026
|
11:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار تدهور الحالة الصحية للفنان المصري سامح
صفوت
حالة من القلق والتعاطف في أوساط جمهوره ومحبيه، بعدما نُقل بشكل عاجل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت إدخاله إلى
قسم العناية المركزة
لمتابعة وضعه الصحي عن كثب.
Advertisement
وفي أول ظهور له منذ بداية الأزمة، نشرت أسرته صورة حديثة له من داخل العناية المركزة عبر حساباته الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
، في خطوة هدفت إلى طمأنة الجمهور وإطلاعهم على آخر التطورات الصحية التي يمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وأكدت الأسرة أن سامح صفوت يخضع حالياً لمتابعة طبية مكثفة تحت إشراف فريق متخصص، مشيرة إلى أن حالته تستدعي المزيد من الفحوصات والتحاليل الطبية للوصول إلى تشخيص دقيق ووضع الخطة العلاجية المناسبة.
كما أوضحت أن أي تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً خلال الأيام المقبلة عبر بيان أو مقطع مصور يوضح حقيقة وضعه الصحي.
وأعربت أسرة الفنان عن تقديرها الكبير لكل رسائل الدعم والدعاء التي تلقتها منذ انتشار خبر مرضه، مؤكدة أن هذه المساندة المعنوية تمثل دعماً مهماً له في مواجهة الأزمة الصحية التي يمر بها.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد خضع سامح صفوت لسلسلة من الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة بعد تعرضه للوعكة الصحية، حيث أظهرت النتائج الأولية وجود مشكلات صحية تتطلب استكمال الفحوصات المتخصصة من أجل تحديد طبيعة الحالة بدقة واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.
مواضيع ذات صلة
نُقل بشكل عاجل إلى العناية المركزة.. ممثل شهير ابن الـ 30 عاما يتعرّض لذبحة صدرية حادة (صور)
Lebanon 24
نُقل بشكل عاجل إلى العناية المركزة.. ممثل شهير ابن الـ 30 عاما يتعرّض لذبحة صدرية حادة (صور)
05/06/2026 03:22:23
05/06/2026 03:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شعرت بحالة إعياء شديدة وغثيان... نقل ممثلة شهيرة إلى المستشفى بشكل عاجل!
Lebanon 24
شعرت بحالة إعياء شديدة وغثيان... نقل ممثلة شهيرة إلى المستشفى بشكل عاجل!
05/06/2026 03:22:23
05/06/2026 03:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل ممثلة شهيرة بشكل عاجل إلى المستشفى.. هذا ما جرى معها خلال التصوير!
Lebanon 24
نقل ممثلة شهيرة بشكل عاجل إلى المستشفى.. هذا ما جرى معها خلال التصوير!
05/06/2026 03:22:23
05/06/2026 03:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر عن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المشددة في أحد المستشفيات.. فنان شهير يخرج عن صمته ويرد (صورة)
Lebanon 24
بعد انتشار خبر عن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المشددة في أحد المستشفيات.. فنان شهير يخرج عن صمته ويرد (صورة)
05/06/2026 03:22:23
05/06/2026 03:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
قسم العناية المركزة
تم الإعلان عنه
علاجية
المعن
العلا
مصري
صفوت
تابع
قد يعجبك أيضاً
"ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك".. منتج يستولي على حسابات ممثلة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
Lebanon 24
"ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك".. منتج يستولي على حسابات ممثلة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
14:00 | 2026-06-04
04/06/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مشهد جريء بين نادين نجيم وممثل تونسيّ يُثير الجدل
Lebanon 24
بالفيديو... مشهد جريء بين نادين نجيم وممثل تونسيّ يُثير الجدل
10:00 | 2026-06-04
04/06/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نحو عام من إرتباطهما.. إنفصال نجمة عالميّة عن حبيبها الملياردير اللبنانيّ بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
بعد نحو عام من إرتباطهما.. إنفصال نجمة عالميّة عن حبيبها الملياردير اللبنانيّ بشكلٍ مفاجىء
09:00 | 2026-06-04
04/06/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاكيرا تخرج عن صمتها وتتحدّث عن خيانة بيكيه لها... هذا ما قالته
Lebanon 24
شاكيرا تخرج عن صمتها وتتحدّث عن خيانة بيكيه لها... هذا ما قالته
08:27 | 2026-06-04
04/06/2026 08:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... بعد الأخبار عن إنفصالهما أصاله برفقة زوجها
Lebanon 24
بالصور... بعد الأخبار عن إنفصالهما أصاله برفقة زوجها
07:10 | 2026-06-04
04/06/2026 07:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان هام من "ألفا" لجميع المشتركين.. هذا ما سيحدث ابتداءً من منتصف الليل
Lebanon 24
بيان هام من "ألفا" لجميع المشتركين.. هذا ما سيحدث ابتداءً من منتصف الليل
15:27 | 2026-06-04
04/06/2026 03:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستُوجّه "ضربة كبيرة" للضاحية الجنوبية... ماذا قال تقرير بريطانيّ عن مكالمة ترامب - نتنياهو؟
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستُوجّه "ضربة كبيرة" للضاحية الجنوبية... ماذا قال تقرير بريطانيّ عن مكالمة ترامب - نتنياهو؟
08:30 | 2026-06-04
04/06/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)
Lebanon 24
عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)
01:19 | 2026-06-04
04/06/2026 01:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لا خيار أمام أميركا سوى تسليح الجيش وتقويته
Lebanon 24
لا خيار أمام أميركا سوى تسليح الجيش وتقويته
09:00 | 2026-06-04
04/06/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: إسرائيل ستواجه صعوبة في تحقيق السلام مع لبنان
Lebanon 24
تقرير بريطاني: إسرائيل ستواجه صعوبة في تحقيق السلام مع لبنان
10:30 | 2026-06-04
04/06/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2026-06-04
"ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك".. منتج يستولي على حسابات ممثلة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
10:00 | 2026-06-04
بالفيديو... مشهد جريء بين نادين نجيم وممثل تونسيّ يُثير الجدل
09:00 | 2026-06-04
بعد نحو عام من إرتباطهما.. إنفصال نجمة عالميّة عن حبيبها الملياردير اللبنانيّ بشكلٍ مفاجىء
08:27 | 2026-06-04
شاكيرا تخرج عن صمتها وتتحدّث عن خيانة بيكيه لها... هذا ما قالته
07:10 | 2026-06-04
بالصور... بعد الأخبار عن إنفصالهما أصاله برفقة زوجها
04:00 | 2026-06-04
مُجدداً ستيفاني صليبا تُثير الجدل بفيديو جديد!
فيديو
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
03:13 | 2026-06-04
05/06/2026 03:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
05/06/2026 03:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
05/06/2026 03:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24