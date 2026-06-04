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فنون ومشاهير

"ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك".. منتج يستولي على حسابات ممثلة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

Lebanon 24
04-06-2026 | 14:00
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ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك.. منتج يستولي على حسابات ممثلة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك.. منتج يستولي على حسابات ممثلة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) photos 0
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نشر المنتج عادل الخيال عبر صفحة الممثلة حورية فرغلي على "فيسبوك" فيديو كشف فيه الأسباب التي دفعته إلى الاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا تفاصيل الخلافات التي جمعته بها، ومؤكدًا أنه لجأ إلى الإجراءات القانونية ضدها على خلفية نزاعات مالية مستمرة منذ سنوات.

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وقال الخيال في الفيديو إنه تفاجأ بقدرته على الوصول إلى حسابات الفنانة على "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنه استخدمها في بث مباشر، ووجّه رسالة لها قال فيها: "ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك"، في إشارة الى وجود نزاع مالي بينهما.


وأوضح الخيال أن تعاونه مع حورية فرغلي بدأ منذ سنوات عبر مشاريع فنية وإنتاجية، منها برامج ومسرحيات وأعمال مختلفة، مشيراً الى أنه تكفّل بتجهيزات إنتاجية كاملة من تصوير وحجوزات وإدارة أعمال، الى جانب تطوير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف أن الاتفاق بينهما كان يقضي بالحصول على نسبة من الأموال، إلا أنه لم يحصل على مستحقاته المالية منذ نحو 3 سنوات، مؤكداً أن المبالغ المالية المتنازع عليها تراكمت خلال تلك الفترة.


وأشار الخيال الى أنه تقدّم ببلاغات رسمية واتخذ إجراءات قانونية، مؤكداً امتلاكه مستندات وعقوداً ووثائق تدعم موقفه، مضيفاً أن النزاع بين الطرفين أصبح أمام جهات التحقيق.


واختتم عادل الخيال بالتأكيد أن ما بينه وبين حورية فرغلي خلافات مالية فقط، وأن الفصل فيها سيكون عبر القانون، بعيداً من مواقع التواصل الاجتماعي.



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