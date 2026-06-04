"ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك".. منتج يستولي على حسابات ممثلة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

نشر المنتج عادل الخيال عبر صفحة الممثلة حورية فرغلي على "فيسبوك" فيديو كشف فيه الأسباب التي دفعته إلى الاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا تفاصيل الخلافات التي جمعته بها، ومؤكدًا أنه لجأ إلى الإجراءات القانونية ضدها على خلفية نزاعات مالية مستمرة منذ سنوات.
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وقال الخيال في الفيديو إنه تفاجأ بقدرته على الوصول إلى حسابات الفنانة على "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنه استخدمها في بث مباشر، ووجّه رسالة لها قال فيها: "ترجّعيلي فلوسي أرجّعلك حسابك"، في إشارة الى وجود نزاع مالي بينهما.