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فنون ومشاهير

"الفيل الأزرق 3" ينطلق.. كريم عبد العزيز يعود في صيف 2027

Lebanon 24
05-06-2026 | 01:01
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الفيل الأزرق 3 ينطلق.. كريم عبد العزيز يعود في صيف 2027
الفيل الأزرق 3 ينطلق.. كريم عبد العزيز يعود في صيف 2027 photos 0
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بدأ تصوير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، تمهيداً لعرضه المرتقب في صيف 2027.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، انطلاق تصوير العمل، ناشراً عبر حسابه على "فيسبوك" صورة لكريم عبد العزيز، وكتب: "الفيل الأزرق 3، صيف 2027.. ربنا يوفقك يا كريم ومروان وكل الفريق".

ويأتي الإعلان ليؤكد دخول الفيلم مرحلة الإنتاج الفعلي، وسط ترقب من الجمهور للجزء الجديد من السلسلة التي حققت نجاحاً لافتاً في جزأيها الأول والثاني.

ويعود كريم عبد العزيز في الفيلم بشخصية الدكتور يحيى راشد، الطبيب النفسي الذي ارتبطت به أحداث السلسلة منذ بدايتها.

ومن المنتظر أن يشهد الجزء الثالث تطورات جديدة في رحلة الشخصية الرئيسية، خصوصاً بعد نهاية الجزء الثاني التي فتحت الباب أمام مسار درامي مختلف وأكثر تشويقاً.

وشارك في الأجزاء السابقة من "الفيل الأزرق" عدد من أبرز نجوم السينما المصرية، بينهم خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، ومحمد ممدوح.

والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ويتولى إخراجه مروان حامد، في استمرار للتعاون الفني الذي رافق السلسلة منذ انطلاقتها.

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