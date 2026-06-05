"برافو شمس".. باسل خياط يحتفل بتخرج نجله من المرحلة الثانوية (صورة)

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احتفل شمس، نجل الفنان السوري باسل خياط، بتخرجه من المرحلة الثانوية في أجواء عائلية مفعمة بالفرح والاعتزاز، بحضور أفراد أسرته الذين شاركوه هذه المناسبة المميزة.
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وحرص باسل خياط وزوجته ناهد زيدان، إلى جانب ابنتهما إيزابيل، على الاحتفال بهذه المحطة المهمة في حياة شمس، ومساندته خلال لحظات التخرج.
ونشرت ناهد زيدان عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة صعود نجلها إلى المسرح لتسلّم شهادته، وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين، فيما ظهر صوت باسل خياط في الخلفية وهو يهتف بحماس: "برافو شمس".
كما شاركت مجموعة من الصور العائلية التي جمعتها بابنها شمس وابنتها إيزابيل، معبرة عن سعادتها وفخرها بما حققه نجلها.