أطلّ بأقراط في ذقنه وضفيرة شعر... أحمد سعد يتعرّض للانتقادات ويردّ (فيديو)

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"الصحابة كانوا بيحطوا في إيديهم حلقة كده عند عضلاتهم وانا مش بتشبه بالنساء لأن النساء معندهاش دقن"
📌 تصريحات أحمد سعد عند سؤاله عن مظهره الجديد https://t.co/QrpVOaeEdZ pic.twitter.com/rrG8F30Wof
— Aｍ尺⚡ (@EngAmr2000) June 5, 2026
"الصحابة كانوا بيحطوا في إيديهم حلقة كده عند عضلاتهم وانا مش بتشبه بالنساء لأن النساء معندهاش دقن"
📌 تصريحات أحمد سعد عند سؤاله عن مظهره الجديد https://t.co/QrpVOaeEdZ pic.twitter.com/rrG8F30Wof