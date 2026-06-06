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فنون ومشاهير

أطلّ بأقراط في ذقنه وضفيرة شعر... أحمد سعد يتعرّض للانتقادات ويردّ (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2026 | 08:42
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أطلّ بأقراط في ذقنه وضفيرة شعر... أحمد سعد يتعرّض للانتقادات ويردّ (فيديو)
أطلّ بأقراط في ذقنه وضفيرة شعر... أحمد سعد يتعرّض للانتقادات ويردّ (فيديو) photos 0
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ردّ الفنان المصري أحمد سعد على الانتقادات التي طاولته مؤخرًا بسبب إطلالته الجديدة، والتي ظهر فيها بأقراط في ذقنه وضفيرة شعر.


وأوضح سعد في تصريحات تلفزيونية أنه لا يلتفت إلى تعليقات الجمهور، مؤكدًا أنه لم يقم بأي تصرف يتعارض مع التعاليم الدينية، بحسب تعبيره.


وقال: "اللوك مبيأثرش معايا خالص والكلام كتر عليا أوي، كلام الناس مبيشغلنيش ومبيزعلنيش والمشكلة مش فيا المشكلة في الناس، بيحبوا يشوفوا حاجات غريبة ويتكلموا عليها".


مضيفا: "عكس تصرفاتهم لما يشوفوا حاجة عادية عمر ما حد قالي الله إيه البدلة الجميلة دي أو شكلك منمق، فخلاص عادي أنا أغرب منك، أهم حاجة ميكونش حرام ولا أعمل حاجة متعارضة مع الدين، أنا مش متشبه بالنساء مفيش نساء عندها ذقن لغاية دلوقتي ومنعرفش الموضة هتروح فين".


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