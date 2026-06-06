أطلّ بأقراط في ذقنه وضفيرة شعر... أحمد سعد يتعرّض للانتقادات ويردّ (فيديو)

"الصحابة كانوا بيحطوا في إيديهم حلقة كده عند عضلاتهم وانا مش بتشبه بالنساء لأن النساء معندهاش دقن"



📌 تصريحات أحمد سعد عند سؤاله عن مظهره الجديد https://t.co/QrpVOaeEdZ pic.twitter.com/rrG8F30Wof — Aｍ尺⚡ (@EngAmr2000) June 5, 2026 Advertisement

وأوضح سعد في تصريحات تلفزيونية أنه لا يلتفت إلى تعليقات الجمهور، مؤكدًا أنه لم يقم بأي تصرف يتعارض مع التعاليم ، بحسب تعبيره.وقال: "اللوك مبيأثرش معايا خالص والكلام كتر عليا أوي، كلام الناس مبيشغلنيش ومبيزعلنيش والمشكلة مش فيا المشكلة في الناس، بيحبوا يشوفوا حاجات غريبة ويتكلموا عليها".مضيفا: "عكس تصرفاتهم لما يشوفوا حاجة عادية عمر ما حد قالي الله إيه البدلة الجميلة دي أو شكلك منمق، فخلاص عادي أنا أغرب منك، أهم حاجة ميكونش حرام ولا أعمل حاجة متعارضة مع الدين، أنا مش متشبه بالنساء مفيش نساء عندها ذقن لغاية دلوقتي ومنعرفش الموضة هتروح فين".