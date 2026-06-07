الإشكال يتجدد بين الشامي وراغب علامة: "خود صبيانك من عندي"! (فيديو)

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A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
مش قلتلكم جهزوا حالكم لصياح #الشامي‼️
حيث نشر التالي لمدة ١٥ دقيقة قبل أن يحذفه
«مارح رد عليك احتراماً لتاريخك الفني يلي عم تنزعو بس خود صبيانك من عندي من الـDM ماعندي كلام ولحن ❤️»
وطبعاً واضح إنه رداً على تصريحات #راغب_علامة https://t.co/yKfby9OIbl pic.twitter.com/JdMPq3ZuCb
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) June 6, 2026
مش قلتلكم جهزوا حالكم لصياح #الشامي‼️
حيث نشر التالي لمدة ١٥ دقيقة قبل أن يحذفه
«مارح رد عليك احتراماً لتاريخك الفني يلي عم تنزعو بس خود صبيانك من عندي من الـDM ماعندي كلام ولحن ❤️»
وطبعاً واضح إنه رداً على تصريحات #راغب_علامة https://t.co/yKfby9OIbl pic.twitter.com/JdMPq3ZuCb