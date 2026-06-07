تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

الإشكال يتجدد بين الشامي وراغب علامة: "خود صبيانك من عندي"! (فيديو)

Lebanon 24
07-06-2026 | 03:39
A-
A+
الإشكال يتجدد بين الشامي وراغب علامة: خود صبيانك من عندي! (فيديو)
الإشكال يتجدد بين الشامي وراغب علامة: خود صبيانك من عندي! (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار الفنان راغب علامة تفاعلاً واسعاً بعد تصريحه بأنه لا يعرف عدداً من مغنيي الجيل الجديد، ومن بينهم الشامي والأخرس، ولا يعرف أغنياتهم أيضاً.

واستثنى راغب علامة من حديثه سانت ليفانت، معبّراً عن إعجابه بأغنية "الكلمنتينا"، كما اعتبر أن ناصيف زيتون لا يُصنّف ضمن الجيل الجديد، مشيداً بصوته.
Advertisement

وفي السياق، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب إلى الفنان الشامي، قيل إنه وجّهه من دون تسمية راغب علامة، جاء فيه: "ما رح رد عليك احتراماً لتاريخك الفني يلي عم تنزعو.. خود صبيانك من عندي من DM، ما عندي كلام ولحن".

وبحسب ما تم تداوله، فإن الشامي نشر المنشور لمدة 15 دقيقة قبل أن يحذفه.
 
ولا يعدّ هذا الاشكال الاول بين الطرفين، غذ في وقت سابق، دخل الشامي على خط الجدل الدائر بين الفنانين فضل شاكر وراغب علامة، وذلك إثر تصريحات سابقة أدلى بهلا علامة واعتبرها كثيرون أنها تحمل "هجومًا لاذعًا" ضد شاكر.

وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يقول فيه الشامي بنبرة تمزج بين الجدية والسخرية: "صحاني الشوق من نومي، خطرت لي فكرة حابب أقولها لمتابعيني".

وأضاف: "في ناس بيقضوا حياتهم يركضوا وهُم راغبين علامة، وناس مش راغبين في الحياة غير الفرح والحب والسلام، ويغنّوا وبياخدوا كل العلامات حتى لو تحت سقف واطي، وعلى نياتكم تُرزقون".
مواضيع ذات صلة
هل لدى راغب علامة ابنة أنكر نسبها؟ هذا ما أظهره فحص الـ DNA (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟ (صور)
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وقف إطلاق النار في لبنان...هكذا علَق راغب علامة!
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اصابة عنصرين من الكتيبة الفرنسية في اشكال بين الأهالي واليونيفيل في الغندورية
lebanon 24
Lebanon24
07/06/2026 16:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الحب والسلام

ناصيف زيتون

راغب علامة

فضل شاكر

ناصيف

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-07
Lebanon24
07:11 | 2026-06-07
Lebanon24
05:25 | 2026-06-07
Lebanon24
04:50 | 2026-06-07
Lebanon24
02:24 | 2026-06-07
Lebanon24
01:56 | 2026-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24