الإشكال يتجدد بين الشامي وراغب علامة: "خود صبيانك من عندي"! (فيديو)

أثار الفنان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحه بأنه لا يعرف عدداً من مغنيي الجيل الجديد، ومن بينهم والأخرس، ولا يعرف أغنياتهم أيضاً.



واستثنى علامة من حديثه ليفانت، معبّراً عن إعجابه بأغنية "الكلمنتينا"، كما اعتبر أن لا يُصنّف ضمن الجيل الجديد، مشيداً بصوته.

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وفي السياق، انتشر عبر منشور منسوب إلى الفنان الشامي، قيل إنه وجّهه من دون تسمية راغب علامة، جاء فيه: "ما رح رد عليك احتراماً لتاريخك الفني يلي عم تنزعو.. خود صبيانك من عندي من DM، ما عندي كلام ولحن".



وبحسب ما تم تداوله، فإن الشامي نشر المنشور لمدة 15 دقيقة قبل أن يحذفه. وفي السياق، انتشر عبر منشور منسوب إلى الفنان الشامي، قيل إنه وجّهه من دون تسمية راغب علامة، جاء فيه: "ما رح رد عليك احتراماً لتاريخك الفني يلي عم تنزعو.. خود صبيانك من عندي من DM، ما عندي كلام ولحن".وبحسب ما تم تداوله، فإن الشامي نشر المنشور لمدة 15 دقيقة قبل أن يحذفه.

مش قلتلكم جهزوا حالكم لصياح #الشامي‼️



حيث نشر التالي لمدة ١٥ دقيقة قبل أن يحذفه



«مارح رد عليك احتراماً لتاريخك الفني يلي عم تنزعو بس خود صبيانك من عندي من الـDM ماعندي كلام ولحن ❤️»



وطبعاً واضح إنه رداً على تصريحات #راغب_علامة https://t.co/yKfby9OIbl pic.twitter.com/JdMPq3ZuCb — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) June 6, 2026

ولا يعدّ هذا الاشكال الاول بين الطرفين، غذ في وقت سابق، دخل الشامي على خط الجدل الدائر بين الفنانين وراغب علامة، وذلك إثر تصريحات سابقة أدلى بهلا علامة واعتبرها كثيرون أنها تحمل "هجومًا لاذعًا" ضد شاكر.



وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يقول فيه الشامي بنبرة تمزج بين الجدية والسخرية: "صحاني الشوق من نومي، خطرت لي فكرة حابب أقولها لمتابعيني".



وأضاف: "في ناس بيقضوا حياتهم يركضوا وهُم راغبين علامة، وناس مش راغبين في الحياة غير الفرح والحب والسلام، ويغنّوا وبياخدوا كل العلامات حتى لو تحت سقف واطي، وعلى نياتكم تُرزقون".