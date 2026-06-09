بكت بسبب الحرب... الممثلة سينتيا كرم: "عم بخوفونا من بعض" (فيديو)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
الممثلة سينتيا كرم بالدموع: "بزعلني شوف ناس بالطريق لأنه الاخر خايف يفوتوا على بيته تما يطير بيته.. بزعلني نشوف انه عم نكره بعض"
الله يبعد عن الجميع الوجع ويرجع للقلوب شوية رحمة . pic.twitter.com/CMF2P23N3x
— GE🟠RGES 🧡 Z ✝️🇱🇧 FPM (@Georges70927158) June 9, 2026
الممثلة سينتيا كرم بالدموع: "بزعلني شوف ناس بالطريق لأنه الاخر خايف يفوتوا على بيته تما يطير بيته.. بزعلني نشوف انه عم نكره بعض"
الله يبعد عن الجميع الوجع ويرجع للقلوب شوية رحمة . pic.twitter.com/CMF2P23N3x