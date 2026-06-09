بكت بسبب الحرب... الممثلة سينتيا كرم: "عم بخوفونا من بعض" (فيديو)

بكت الممثلة ، خلال مقابلة تحدّثت فيها عن الحرب في .

وقالت كرم: "عم بخوفونا من بعض، بزعلني انه شوف ناس بالطريق لأنه الآخر خايف يفوتوا على بيته لأنّ خايف يطير بيته".

وأضافت: "بزعلني نشوف انه عم نكره بعض، من وراء ناس عم يلعبولنا بعقولنا".

وتابعت: "لازم نبلش نحب بعض شوي، نوقف على خاطر بعض، وتقول للآخر انه انا حاسس فيك".

وقالت كرم: "هل رح تضل هيدي الحرب؟ ما بعرف ليش ما عم نتعلم وشو عم بعلمونا أهلنا".