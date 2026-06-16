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فنون ومشاهير

كيم كردشيان توثّق لحظة مميزة مع ابنتها نورث

Lebanon 24
16-06-2026 | 16:00
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كيم كردشيان توثّق لحظة مميزة مع ابنتها نورث
كيم كردشيان توثّق لحظة مميزة مع ابنتها نورث photos 0
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احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان بدخول ابنتها الكبرى "نورث ويست"، من مغني الراب كانييه ويست، مرحلة المراهقة رسميًا، بعد أن أتمّت عامها الثالث عشر.
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وشاركت كيم هذا الحدث مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام". وفي منشور عاطفي، عبّرت كيم عن دهشتها من مرور الوقت قائلة: "لا أصدق أنكِ أصبحتِ مراهقة رسميًا". وأضافت في رسالتها لابنتها: "لا يوجد أحد مثلكِ يا طفلتي! أحب كوني والدتكِ ومشاهدتكِ تكبرين. أحبكِ حتى مجرات الفضاء التي كنتِ تتحدثين عنها وأنتِ طفلة وما بعدها". كما حرصت الجدة كريس جينر على تهنئة حفيدتها بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن فخرها بالشابة التي أصبحت عليها.

وقد لفتت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة من الاحتفال أنظار المتابعين بشكل كبير، حيث ركّز الجمهور على الشبه الكبير في الشخصية والحضور بين الأم وابنتها.

وجاءت تعليقات المتابعين لتؤكد أن نورث وست تمتلك الكاريزما ذاتها التي تتمتع بها والدتها كيم كردشيان، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات ومقارنات تحت عنوان "نورث وست تحمل نفس طاقة وروح والدتها"، مشيرين إلى أن الفتاة لا تشبه كيم في الملامح فحسب، بل في تعبيراتها العفوية وأسلوبها وطاقتها العالية أمام الكاميرات. استشاراتتقنية

يُذكر أنه في خطوة تؤكد بزوغ نجم جديد في عالم الموسيقى، أطلقت نورث وست ألبومها الأول بعنوان "N0rth4evr" في أيار الماضي، كما قامت بإنتاج جميع مقطوعاته الست بنفسها، وهو ما يُعد استكمالًا لمشاركاتها الفنية الأخيرة مع فنانين بارزين مثل FKA Twigs وLil Novi. اعادة صياغة
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