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فنون ومشاهير

أغنية جديدة لكايتي بيري تكشف صراعها مع الغضب

Lebanon 24
23-06-2026 | 03:22
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أغنية جديدة لكايتي بيري تكشف صراعها مع الغضب
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أعلنت النجمة كايتي بيري عن أغنيتها الجديدة "Watch It Burn"، وهي أول أغنية منفردة لها في عام 2026.

وظهرت في الفيديو وهي تغني ممسكة بمضرب بيسبول وترتدي بدلة داخل ما يبدو أنه "غرفة تفريغ غضب"، وهي مكان مخصص لتفريغ المشاعر عبر تحطيم الأشياء.

وفي مقابلة، قالت بيري إن الأغنية تعكس عامًا صعبًا مرّت به، وصراعها مع ظلامها الداخلي، مضيفة أنها لم تسمح لنفسها بالشعور بالغضب طوال حياتها تجاه أمور كان يجب أن تغضب منها.

ومن المقرر إصدار "Watch It Burn" في 26 حزيران، وهي أول أعمالها الجديدة في عام 2026، وكانت قد أصدرت آخر أغنية منفردة لها "Bandaids" في تشرين الثاني الماضي. 

 

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كايتي بيري

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