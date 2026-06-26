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فنون ومشاهير

تكهنات تتصاعد حول زفاف تايلور سويفت

Lebanon 24
26-06-2026 | 02:00
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تكهنات تتصاعد حول زفاف تايلور سويفت
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تزايدت التكهنات بشأن اقتراب زفاف النجمة العالمية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، بعدما تداول متابعون معلومات تشير إلى احتمال إقامة الحفل في قاعة "ماديسون سكوير جاردن" بمدينة نيويورك خلال عطلة الرابع من تموز.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن"، فقد تقدمت شركة متخصصة في تنظيم حفلات الزفاف بطلب للحصول على تصريح لإقامة فعالية تسمح بتجمع مئات الأشخاص بالقرب من الموقع، من دون أن يتضمن الطلب أي إشارة إلى اسمي سويفت أو كيلسي.

كما أفادت تقارير بأن دعوات لحفل مقرر في الثالث من تموز أُرسلت بالفعل، ما عزز التكهنات بأن المناسبة قد تكون حفل زفاف الثنائي.

ويرى متابعون أن اختيار "ماديسون سكوير جاردن" قد يوفر مستوى عاليا من الخصوصية والإجراءات الأمنية اللازمة لاستضافة حدث بهذا الحجم، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من سويفت أو كيلسي بشأن موعد أو مكان الزفاف.

وفي المقابل، اكتفى عمدة مدينة نيويورك بتعليق مقتضب أشار فيه إلى استعداد المدينة لاستضافة حدث كبير بالتزامن مع عدد من الفعاليات المهمة، وهو ما زاد من الجدل حول صحة هذه التسريبات.

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