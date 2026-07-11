ديزني تكشف القائمة الموسيقية لـ "Moana"

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تزامناً مع انطلاق عرض النسخة الحية من فيلم "Moana" في دور السينما، كشفت عن الألبوم الموسيقي الرسمي للعمل، الذي يمزج بين كلاسيكيات النسخة الأصلية (2016) وإضافة فنية مميزة.ويبرز في الألبوم إدراج أغنية أصلية جديدة تحمل عنوان "Along The Way"، وهي من تأليف المبدع لين-مانويل ميراندا. وتعد هذه الأغنية محطة استثنائية في الفيلم، حيث تجمع في أدائها ثلاثة أصوات أيقونية من عالم " ": كاثرين لاغايا (موانا في النسخة الحية)، (ماوي)، وأولي كرافالو (صوت موانا في فيلم الرسوم المتحركة الأصلي).ويضم الألبوم نسخاً جديدة وموزعة حديثاً لأشهر أغاني الفيلم، منها:- "Tulou Tagaloa" و"An Innocent Warrior".- الأغنية الشهيرة "How Far I'll Go" بتأدية كاثرين لاغايا.- أغنية ماوي الحماسية "You're Welcome" بصوت .- بالإضافة إلى مقطوعات أيقونية مثل "Shiny" و"We Know The Way".يُذكر أن مارك مانسينا قد تولى تأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، مستعيداً روح العمل الذي لاقى نجاحاً عالمياً واسعاً. ويأتي هذا الإصدار ليحتفي بتطور القصة وربط أجيال المعجبين عبر الموسيقى التي شكلت هوية "موانا" منذ ظهورها الأول.