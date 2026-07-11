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فنون ومشاهير

رسالة من عايض تقلق جمهوره

Lebanon 24
11-07-2026 | 23:00
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رسالة من عايض تقلق جمهوره
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كشف الفنان السعودي عايض يوسف عن مروره بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، موجهاً رسالة مؤثرة إلى جمهوره عبر حسابه على منصة "إكس".
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وقال عايض إن الشهر الماضي حمل له أحداثاً من أصعب ما مر به، سواء أمام الجمهور أو بعيداً عن الأضواء، مؤكداً أنه لا يتمنى أن يعيش أحد ما عاشه، وداعياً الله أن يحفظ الجميع وييسر أمورهم.

وأوضح أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها علناً عن معاناته منذ بداية مشواره الفني قبل 12 عاماً، مشيراً إلى أنه اعتاد طوال تلك السنوات عدم الشكوى أو التذمر، وأنه ظل يردد "الحمد لله" في مختلف الظروف.

وأضاف عايض أنه يمر بحالة إرهاق شديدة، قائلاً إنه يحمل نفسه ما يفوق طاقتها، قبل أن يختم رسالته بالدعاء بأن يبعد الله عن الجميع كل سوء ومكروه.

وأثارت كلمات الفنان السعودي تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، الذين سارعوا إلى دعمه والدعاء له بتجاوز هذه المرحلة.

وكان من أبرز المتفاعلين الفنان إبراهيم الحجاج، الذي كتب: "يدي بيدك للأبد، والحمد لله، والله يبعد عنك كل شر وكل حاسد وكل حاقد".

وامتلأت التعليقات برسائل المساندة، إذ عبّر عدد كبير من الجمهور عن أمنياتهم له بالراحة والعودة قريباً إلى نشاطه المعتاد.

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام من منشور آخر نشره عايض عبر "سناب شات"، ألمح فيه إلى احتمال الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "باقي لي نقطة وأترك السوشيال ميديا بكبرها، لأن اللي قاعد يصير موب طبيعي، الصدق يكفي"، من دون أن يكشف تفاصيل ما يمر به.
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