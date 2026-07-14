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فنون ومشاهير

تطور جديد في دعوى هيفا وهبي ضد طبيب تجميل

Lebanon 24
14-07-2026 | 03:42
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تطور جديد في دعوى هيفا وهبي ضد طبيب تجميل
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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل النظر في الدعوى التي تقدّمت بها الفنانة هيفا وهبي ضد طبيب تغذية وتخسيس، تتهمه فيها باستغلال فيديواتها وصورها في الترويج لعيادته من دون الحصول على موافقتها، الى جلسة 21 أيلول المقبل، انتظاراً لإيداع تقرير خبير الملكية الفكرية المنتدَب في القضية.
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وجاء قرار التأجيل بعد انتهاء خبير الملكية الفكرية من الاستماع الى مرافعات وأوجه دفاع طرفَي النزاع، حيث يعكف حالياً على إعداد تقريره الفني، الذي يُنتظر أن يكون أحد الأدلة الرئيسية التي ستستند إليها المحكمة عند البتّ في القضية.

وبحسب المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفا وهبي، فإن موكّلته أقامت الدعوى للمطالبة بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية استغلال اسمها وصورتها وأدائها الفني في الدعاية لعيادة الطبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدون الحصول على إذن أو ترخيص قانوني منها.

وأشار إلى أن هيفا توجهت الى المركز الطبي خلال شهر نيسان 2023 للحصول على استشارة طبية فقط، ولم تتردّد على العيادة بعد ذلك، كما أنها غيّرت الطبيب لاحقاً وتعاملت مع طبيب آخر.

وأوضح انه خلال تلك الزيارة جرى تصوير مقطعين مصوّرين داخل العيادة بغرض دعم المركز في ذلك الوقت، إلا أن العلاقة بين الطرفين انتهت عقب الزيارة، ولم يتم توقيع أي اتفاق يسمح بإعادة استخدام أو نشر هذه الفيديوات مستقبلاً.

وأضاف أن موكلته فوجئت بالطبيب يعيد نشر الفيديوين على فترات متباعدة عبر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك"، مستغلاً ظهورها في الترويج التجاري لعيادته، من دون الحصول على موافقتها أو الرجوع إليها.

وأكد أن الدعوى تستند الى أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والمواد التي تمنح فنان الأداء حقاً حصرياً في الترخيص باستغلال أدائه الفني أو منعه، خاصة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب بإلزام المدّعى عليه سداد تعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، الى جانب الفائدة القانونية، مؤكداً أن الهدف من الدعوى هو حماية حقوق الفنانين وردع أي استغلال غير مشروع لأسمائهم أو صورهم أو أدائهم الفني في الإعلانات والدعاية التجارية من دون الحصول على موافقة مسبقة.


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