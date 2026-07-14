تطور جديد في دعوى هيفا وهبي ضد طبيب تجميل

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قررت محكمة الاقتصادية تأجيل النظر في الدعوى التي تقدّمت بها الفنانة ضد طبيب تغذية وتخسيس، تتهمه فيها باستغلال فيديواتها وصورها في الترويج لعيادته من دون الحصول على موافقتها، الى جلسة 21 أيلول المقبل، انتظاراً لإيداع تقرير خبير المنتدَب في القضية.وجاء قرار التأجيل بعد انتهاء خبير الملكية الفكرية من الاستماع الى مرافعات وأوجه دفاع طرفَي النزاع، حيث يعكف حالياً على إعداد تقريره الفني، الذي يُنتظر أن يكون أحد الأدلة الرئيسية التي ستستند إليها المحكمة عند البتّ في القضية.وبحسب المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة وهبي، فإن موكّلته أقامت الدعوى للمطالبة بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية استغلال اسمها وصورتها وأدائها الفني في الدعاية لعيادة الطبيب عبر ، بدون الحصول على إذن أو ترخيص قانوني منها.وأشار إلى أن هيفا توجهت الى المركز الطبي خلال شهر نيسان 2023 للحصول على استشارة طبية فقط، ولم تتردّد على العيادة بعد ذلك، كما أنها غيّرت الطبيب لاحقاً وتعاملت مع طبيب آخر.وأوضح انه خلال تلك الزيارة جرى تصوير مقطعين مصوّرين داخل العيادة بغرض دعم المركز في ذلك الوقت، إلا أن العلاقة بين الطرفين انتهت عقب الزيارة، ولم يتم توقيع أي اتفاق يسمح بإعادة استخدام أو نشر هذه الفيديوات مستقبلاً.وأضاف أن موكلته فوجئت بالطبيب يعيد نشر الفيديوين على فترات متباعدة عبر منصات " " و"إنستغرام" و"تيك توك"، مستغلاً ظهورها في الترويج التجاري لعيادته، من دون الحصول على موافقتها أو الرجوع إليها.وأكد أن الدعوى تستند الى أحكام حقوق الملكية الفكرية والمواد التي تمنح فنان الأداء حقاً حصرياً في الترخيص باستغلال أدائه الفني أو منعه، خاصة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.وطالب بإلزام المدّعى عليه سداد تعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، الى جانب الفائدة القانونية، مؤكداً أن الهدف من الدعوى هو حماية حقوق الفنانين وردع أي استغلال غير مشروع لأسمائهم أو صورهم أو أدائهم الفني في الإعلانات والدعاية التجارية من دون الحصول على موافقة مسبقة.