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فنون ومشاهير

مَنع فنان سوري شهير من دخول تركيا!

Lebanon 24
16-07-2026 | 15:30
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مَنع فنان سوري شهير من دخول تركيا!
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أُلغي الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان السوري عمر سليمان مساء الأربعاء في مدينة إسطنبول، بعد تعذر دخوله إلى الأراضي التركية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبحسب التقارير، لم يتمكن سليمان من الصعود إلى الطائرة المتجهة من حلب إلى إسطنبول، حيث كان يستعد لإحياء حفله على مسرح نادي "روكسي" ضمن فعالية فنية بمشاركة الفرقة البريطانية "Gorillaz".

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وجاء الإلغاء بعد بيع نحو 400 تذكرة، ما أثار خيبة أمل بين الجمهور المنتظر.

ورغم تداول الخبر بشكل واسع، لم تصدر السلطات التركية أي توضيح رسمي حول أسباب منعه من دخول البلاد، فيما أشار منظمو الحفل إلى أن الإلغاء جاء بسبب مشكلات مرتبطة بإجراءات السفر والتأشيرة، مؤكدين بدء إعادة قيمة التذاكر للمشترين.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان توقيف عمر سليمان عام 2021 في ولاية شانلي أورفا التركية، ضمن تحقيقات تضمنت ادعاءات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، قبل الإفراج عنه لاحقًا، من دون وجود أي تأكيد رسمي لارتباط القضية السابقة بالواقعة الحالية.

ويُعد سليمان من أبرز الفنانين السوريين الذين نقلوا الموسيقى الشعبية والدبكة إلى المسارح العالمية، وشارك خلال مسيرته في مهرجانات دولية عدة، وتعاون مع فنانين وفرق عالمية، كما أحيا حفلات في دول أوروبية وتركيا.

وجاء إلغاء حفله في إسطنبول بعد أيام من مشاركته في مهرجان "Luxexpo Open Air" في لوكسمبورغ، ضمن جولة فنية أوروبية خلال شهر تموز الجاري.

 
 
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