"مزحة تقيلة".. أمير يزبك يكشف تطورات مُفاجئة بشأن طليقته وحبيب بو أنطون (فيديو)

نشر الإعلامي رجا تسجيلا عبر حسابه على يعود للفنان أمير يؤكد فيه الأخير انه إيجابي في ما يتعلق بأزمته مع زوجته رنيم اسحق والشاعر حبيب بو أنطون.



ويقول أمير لرجا في التسجيل: "سلملي وخيو بس هالمزحة تقيلة طلعت وانا مستعد هدي الأمور وأعمل فيديو وبعتلو هيدا الفويس وخلي يشيل البلوك هو وخيو . هودولي ولاد اودام ولاد ضيعة".

وتابع أمير: "مزحة فلتكن يصور فيديو وبالنهاية هيدي الدام يلي هي بنت محترمة بنتي صارت مش مرتي يعني أكتر من مرتي والغبرة عليا وعلى حبيب بو أنطون ممنوعة.وأضاف: "أنا مستعد شيل كل شي اذا طلع صور حبيب بو أنطون، يعطيني رد شو عبيصير كانت الأمور تجي سلبية مش إيجابية. بو أنطون في خبز وملح انا وياكن المياه رح ترجع لمجاريها حفاظا على كرامتكن وكرامة البنت انا كرامتي محفوظة انتو عندكن كرامة بس هيدي المزحة طلعت تقيلة".وقال أيضا: "يطلع يعمل فيديو انو منو لامسا وهي عندا بنت وهني ولاد عيلة ويقول انو لا مجوزا لا من قريب ولا من بعيد وانو كانت مزحة فقط لا غير وانا بطلع بفيديو وبوجهلن تحية للشباب وانا رح لاقي بالمطار بالورد ويلعني إذا عبكذب".وتابع يزبك: "رح اعملن حفلة خاصة عندي بالبيت إذا رنيم بنتي بتحب تكون موجودة هيدي الحفلة مش مصالحة هي حفلة محبة وبعات هالفويس رجا لحيبب بو أنطون ويبعتو هو لبنتي رنيم".وأشار يزبك إلى انه سيستكمل أوراق الطلاق، مؤكدا انهما إلى الآن غير مُطلقين.وكان يزبك نشر مقطع فيديو عبر ، اتهم فيه زوجته السابقة رنيم إسحق والشاعر حبيب بو أنطون بالخيانة وذلك بعد إعلانهما زواجهما في أميركا، مؤكدًا أنّ العلاقة بينهما بدأت قبل الانفصال الرسمي.وقال يزبك إنّ ما دفعه إلى الحديث الآن هو "الحفاظ على كرامته" وكشف ما وصفه بـ"الحقيقة"، مشيرًا إلى أنّ واقعة الخيانة، بحسب روايته، تعود إلى شهر أيار الماضي في ، مؤكدًا امتلاكه أدلة ووثائق وصور تدعم أقواله.وطالب يزبك زوجته السابقة بإبراز أوراق الطلاق الرسمية الصادرة عن المحكمة المختصة، مؤكدًا أنّه سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات روايته، فيما أثارت تصريحاته تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانتظار رد الأطراف المعنية على الاتهامات التي وجهها.