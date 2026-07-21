بعد توقيفها في دبي.. هذه آخر تطورات قضية وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي

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ليس صحيحًا إطلاقًا الخبر المتداول عن صدور حكم قضائي بحقّ #ميرا_الطفيلي يقضي
بسجنها 15 عامًا، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها .
فملفّاتها لا تزال قيد التحقيق والدراسة، وإنما دخلت مراحلها الأخيرة وأصبحت على مشارف الانتهاء. لذلك، من المرجّح أن يصدر الحكم الأسبوع القادم. أعيد…
— Elie Bassil (@eliebassilofcl) July 18, 2026
ليس صحيحًا إطلاقًا الخبر المتداول عن صدور حكم قضائي بحقّ #ميرا_الطفيلي يقضي
بسجنها 15 عامًا، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها .
فملفّاتها لا تزال قيد التحقيق والدراسة، وإنما دخلت مراحلها الأخيرة وأصبحت على مشارف الانتهاء. لذلك، من المرجّح أن يصدر الحكم الأسبوع القادم. أعيد…