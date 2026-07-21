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فنون ومشاهير

بعد توقيفها في دبي.. هذه آخر تطورات قضية وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي

Lebanon 24
21-07-2026 | 02:25
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بعد توقيفها في دبي.. هذه آخر تطورات قضية وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي
بعد توقيفها في دبي.. هذه آخر تطورات قضية وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي photos 0
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انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية عن صدور حكم قضائي يقضي بسجن وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي لمدة 15 عاماً، الا ان الصحافي ايلي باسيل نفى الأمر. 

وأكد باسيل عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن كل الأخبار المنتشرة حول سجن وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2018  لـ15 سنة غير صحيحة على الإطلاق.

وأشار إلى ان الملفات والاتهامات المنسوبة إليها لا تزال قيد التحقيق والدراسة من قبل الجهات القضائية المختصة في دبي، وكشف أن القضية دخلت مراحلها النهائية وأصبحت على مشارف الانتهاء.
 
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وذكر أنه من المرجح صدور الأحكام الرسمية والنهائية خلال الفترة القريبة المقبلة بحق طفيلي وبحق متورطين آخرين في الملف. 

وانتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور الحكم على ميرا طفيلي بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانتها في قضية شملت تعاطي وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، والابتزاز.

ونصّ الحكم على إمكانية ترحيل المحكوم عليهم من دبي إلى بلدانهم الأصليّة، وإمكانيّة تنفيذ العقوبات فيها وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة مع استبعادهم من بلدان مجلس التعاون الخليجي.


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