بعد توقيفها في دبي.. هذه آخر تطورات قضية وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية عن صدور حكم قضائي يقضي بسجن وصيفة السابقة ميرا طفيلي لمدة 15 عاماً، الا ان الصحافي نفى الأمر.



وأكد باسيل عبر حساباته الرسمية عبر أن كل الأخبار المنتشرة حول سجن وصيفة ملكة لعام 2018 لـ15 سنة غير صحيحة على الإطلاق.



وأشار إلى ان الملفات والاتهامات المنسوبة إليها لا تزال قيد التحقيق والدراسة من قبل الجهات القضائية المختصة في دبي، وكشف أن القضية دخلت مراحلها النهائية وأصبحت على مشارف الانتهاء.

ليس صحيحًا إطلاقًا الخبر المتداول عن صدور حكم قضائي بحقّ #ميرا_الطفيلي يقضي

بسجنها 15 عامًا، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها .



فملفّاتها لا تزال قيد التحقيق والدراسة، وإنما دخلت مراحلها الأخيرة وأصبحت على مشارف الانتهاء. لذلك، من المرجّح أن يصدر الحكم الأسبوع القادم. أعيد… — Elie Bassil (@eliebassilofcl) July 18, 2026 Advertisement

وذكر أنه من المرجح صدور الأحكام الرسمية والنهائية خلال الفترة القريبة المقبلة بحق طفيلي وبحق متورطين آخرين في الملف.



وانتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور الحكم على ميرا طفيلي بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانتها في قضية شملت تعاطي وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، والابتزاز.



ونصّ الحكم على إمكانية ترحيل المحكوم عليهم من دبي إلى بلدانهم الأصليّة، وإمكانيّة تنفيذ فيها وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة مع استبعادهم من بلدان .



