تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"رح اكشف كل شي".. أمير يزبك يتراجع عن تصريحاته الإيجابية بشأن طليقته وحبيب بو أنطون

Lebanon 24
21-07-2026 | 04:59
A-
A+
رح اكشف كل شي.. أمير يزبك يتراجع عن تصريحاته الإيجابية بشأن طليقته وحبيب بو أنطون
رح اكشف كل شي.. أمير يزبك يتراجع عن تصريحاته الإيجابية بشأن طليقته وحبيب بو أنطون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صعّد الفنان أمير يزبك موقفه في ما يتعلّق بقضية زواج طليقته ملكة جمال سوريا السابقة رنيم اسحاق من الشاعر حبيب بو أنطون.
Advertisement

ونشر يزبك فيديو عبر حسابه على انستغرام ثم حذفه لاحقا أشار فيه إلى ان بو أنطون لم يحقق وعده. 

وتوجه يزبك إلى بو أنطون قائلا: "انت تعهدت بانك رح تطل عبر فيديو لتوضيح طبيعة علاقتك برنيم اسحاق، بس ما حققت الوعد". 

وتابع: "تأخرت وأنا رح اكشف كل شي وبالإثباتات، في مقابلة يوم الجمعة مع الإعلامي رجا ناصر الدين وبعتذر من المتابعين لأني قلت رح احذف كل شي بعد ما ترجاني حبيب، ولأني قلت انو رنيم هي متل بنتي، اليوم بقول لا، هي منا متل بنتي". 

وتوجه الى بو انطون وشقيقه ايلي بالقول: "كذّابين"؟ 

وختم قائلا: "رنيم طليقتي نعم، بس عبر الهاتف، ولكن عبر الاوراق الرسمية لا". 

وكان امير يزبك قد اعلن بأنه ينتظر من الشاعر حبيب بو انطون فيديو يطل من خلاله ليؤكد بأنه لم يتزوج من رنيم. 

وشغلت قضية يزبك وطليقته الأوساط الفنية في الأيام الأخيرة، وسيطل يوم الجمعة في مقابلة مع الإعلامي رجا ناصر الدين لكشف آخر التطورات. 
 
مواضيع ذات صلة
"مزحة تقيلة".. أمير يزبك يكشف تطورات مُفاجئة بشأن طليقته وحبيب بو أنطون (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زواج طليقته من الشاعر حبيب بو أنطون.. تصريح جديد من أمير يزيك
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقها من أمير يزبك ارتباطها بحبيب بو أنطون... من هي رنيم إسحاق؟
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق.. أمير يزبك يشنّ هجوماً على طليقته بعد زواجها: اتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24

حبيب بو انطون

حبيب بو أنطون

ناصر الدين

ملكة جمال

امير يزبك

أمير يزبك

انستغرام

بو أنطون

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-07-21
Lebanon24
02:25 | 2026-07-21
Lebanon24
23:00 | 2026-07-20
Lebanon24
16:45 | 2026-07-20
Lebanon24
14:00 | 2026-07-20
Lebanon24
12:00 | 2026-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24