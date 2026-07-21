"رح اكشف كل شي".. أمير يزبك يتراجع عن تصريحاته الإيجابية بشأن طليقته وحبيب بو أنطون

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صعّد الفنان موقفه في ما يتعلّق بقضية زواج طليقته السابقة رنيم اسحاق من الشاعر .ونشر فيديو عبر حسابه على ثم حذفه لاحقا أشار فيه إلى ان لم يحقق وعده.وتوجه يزبك إلى بو أنطون قائلا: "انت تعهدت بانك رح تطل عبر فيديو لتوضيح طبيعة علاقتك برنيم اسحاق، بس ما حققت الوعد".وتابع: "تأخرت وأنا رح اكشف كل شي وبالإثباتات، في مقابلة يوم الجمعة مع الإعلامي رجا وبعتذر من المتابعين لأني قلت رح احذف كل شي بعد ما ترجاني حبيب، ولأني قلت انو رنيم هي متل بنتي، اليوم بقول لا، هي منا متل بنتي".وتوجه الى بو انطون وشقيقه بالقول: "كذّابين"؟وختم قائلا: "رنيم طليقتي نعم، بس عبر الهاتف، ولكن عبر الاوراق الرسمية لا".وكان قد اعلن بأنه ينتظر من الشاعر فيديو يطل من خلاله ليؤكد بأنه لم يتزوج من رنيم.وشغلت قضية يزبك وطليقته الأوساط الفنية في الأيام الأخيرة، وسيطل يوم الجمعة في مقابلة مع الإعلامي رجا ناصر الدين لكشف آخر التطورات.