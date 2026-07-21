"رح اكشف كل شي".. أمير يزبك يتراجع عن تصريحاته الإيجابية بشأن طليقته وحبيب بو أنطون

صعّد الفنان أمير يزبك
موقفه في ما يتعلّق بقضية زواج طليقته ملكة جمال سوريا
السابقة رنيم اسحاق من الشاعر حبيب بو أنطون
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ونشر يزبك
فيديو عبر حسابه على انستغرام
ثم حذفه لاحقا أشار فيه إلى ان بو أنطون
لم يحقق وعده.
وتوجه يزبك إلى بو أنطون قائلا: "انت تعهدت بانك رح تطل عبر فيديو لتوضيح طبيعة علاقتك برنيم اسحاق، بس ما حققت الوعد".
وتابع: "تأخرت وأنا رح اكشف كل شي وبالإثباتات، في مقابلة يوم الجمعة مع الإعلامي رجا ناصر الدين
وبعتذر من المتابعين لأني قلت رح احذف كل شي بعد ما ترجاني حبيب، ولأني قلت انو رنيم هي متل بنتي، اليوم بقول لا، هي منا متل بنتي".
وتوجه الى بو انطون وشقيقه ايلي
بالقول: "كذّابين"؟
وختم قائلا: "رنيم طليقتي نعم، بس عبر الهاتف، ولكن عبر الاوراق الرسمية لا".
وكان امير يزبك
قد اعلن بأنه ينتظر من الشاعر حبيب بو انطون
فيديو يطل من خلاله ليؤكد بأنه لم يتزوج من رنيم.
وشغلت قضية يزبك وطليقته الأوساط الفنية في الأيام الأخيرة، وسيطل يوم الجمعة في مقابلة مع الإعلامي رجا ناصر الدين لكشف آخر التطورات.