حلق شعره بالكامل... نجم شهير يفاجئ جمهوره بإطلالته الجديدة (صورة)

أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهوره، بعدما ظهر بإطلالة جديدة خلال مشاركته في فعاليات سباق القوارب الكهربائية السريعة "E1" في ، حيث بدا بشعره بعد أن حلقه بالكامل.

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وظهر (57 عاماً)، مالك فريق "Westbrook Racing"، بمعنويات مرتفعة، إذ التقط الصور مع الحضور وابتسم للمصورين، كما ظهر إلى جانب أمير موناكو ألبير الثاني ومؤسس السلسلة أليخاندرو أجاج.

وجاء هذا الظهور بعد أسابيع من انتشار مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول طبيعة العلاقة وزوجته ، خلال تواجدهما في .

وأظهر الفيديو سميث وهو يوقّع للمعجبين، فيما مرت جادا من خلفه ووضعت يدها على ظهره قبل أن تواصل سيرها، ما أثار انقساماً بين المتابعين؛ فبينما اعتبر البعض أن تصرفها بدا بارداً، رأى آخرون أنه مجرد لمسة عابرة أثناء المشي ولا تحمل أي إساءة أو تجاهلاً متعمداً.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار ابتعاد عن بعضهما منذ عام 2016، رغم بقائهما متزوجين رسمياً، بعدما أوضحت جادا سابقاً أن العلاقة بينهما مستمرة وأنهما ملتزمان بعدم اتخاذ خطوة الطلاق.





