مفاجأة.. توقعات ميشال حايك عن مونديال 2026 تحقّقت (فيديو)

عادت توقعات المنجّم اللبناني ميشال حايك إلى التداول بقوة عبر ، بعدما اعتبر متابعون أنّها تحققت بالكامل عقب انتهاء مونديال 2026، مشيرين إلى أنّ العبارات التي أطلقها خلال ليلة رأس السنة جاءت مطابقة لما شهده الحدث الكروي العالمي.

ومن أبرز توقعاته:

"أقدام ذهبية ثمينة رح نشتاقلها في مونديال 2026".

" بيتلقى هدفاً قاسياً".

"الهيبة برسم السقوط".

"الطقوس السحرية التي تمارست في المونديال لن تبقى سرّية".

"مفاجآت من الصنف الغريب بانتظار الرئيس الأرجنتيني".

"الفيفا بتغلط، بتتشظّى ويتتشظّى".

" بتسترجع موقعها المتقدم بعد مخاض عسير".

"كل العيون من هلق ورايح بتلفظ منافس ميسي مش ميسي ذاته".

"بالمعركة راسين: رأس ورأس الفيفا".

"يوم إسباني يخطف كل الأضواء".

"هدف إسباني ثمين واستثنائي بيقلب معادلة ".