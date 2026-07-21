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فنون ومشاهير

مفاجأة.. توقعات ميشال حايك عن مونديال 2026 تحقّقت (فيديو)

Lebanon 24
21-07-2026 | 09:24
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مفاجأة.. توقعات ميشال حايك عن مونديال 2026 تحقّقت (فيديو)
مفاجأة.. توقعات ميشال حايك عن مونديال 2026 تحقّقت (فيديو) photos 0
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عادت توقعات المنجّم اللبناني ميشال حايك إلى التداول بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر متابعون أنّها تحققت بالكامل عقب انتهاء مونديال 2026، مشيرين إلى أنّ العبارات التي أطلقها خلال ليلة رأس السنة جاءت مطابقة لما شهده الحدث الكروي العالمي.

ومن أبرز توقعاته:

  • "أقدام ذهبية ثمينة رح نشتاقلها في مونديال 2026".
  • "رونالدو بيتلقى هدفاً قاسياً".
  • "الهيبة الفرنسية برسم السقوط".
  • "الطقوس السحرية التي تمارست في المونديال لن تبقى سرّية".
  • "مفاجآت من الصنف الغريب بانتظار الرئيس الأرجنتيني".
  • "الفيفا بتغلط، بتتشظّى ويتتشظّى".
  • "الكرة المصرية بتسترجع موقعها المتقدم بعد مخاض عسير".
  • "كل العيون من هلق ورايح بتلفظ منافس ميسي مش ميسي ذاته".
  • "بالمعركة راسين: رأس ترامب ورأس الفيفا".
  • "يوم رياضي إسباني يخطف كل الأضواء".
  • "هدف إسباني ثمين واستثنائي بيقلب معادلة كرة القدم".
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