مفاجأة.. توقعات ميشال حايك عن مونديال 2026 تحقّقت (فيديو)

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عادت توقعات المنجّم اللبناني ميشال حايك إلى التداول بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر متابعون أنّها تحققت بالكامل عقب انتهاء مونديال 2026، مشيرين إلى أنّ العبارات التي أطلقها خلال ليلة رأس السنة جاءت مطابقة لما شهده الحدث الكروي العالمي.
ومن أبرز توقعاته:
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A post shared by Michel Hayek (@michel_hayek_official)
A post shared by Michel Hayek (@michel_hayek_official)