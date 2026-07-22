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فنون ومشاهير

قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الـ95.. وفاة أسطورة الجاز صاحب لحن مسلسل كرتوني شهير

Lebanon 24
22-07-2026 | 07:04
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قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الـ95.. وفاة أسطورة الجاز صاحب لحن مسلسل كرتوني شهير
قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الـ95.. وفاة أسطورة الجاز صاحب لحن مسلسل كرتوني شهير photos 0
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توفي عازف الساكسفون الأميركي الشهير بلاس جونسون، صاحب الأداء المنفرد الشهير في الموسيقى التصويرية لفيلم "النمر الوردي" (The Pink Panther)، عن عمر ناهز 94 عاماً في منزله بحي غراناتا هيلز في لوس أنجلوس، قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الـ95، وفق ما أفادت تقارير إعلامية ومصادر مقربة من عائلته.

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واشتهر جونسون بأدائه المميز في المقطوعة الموسيقية التي وضعها الراحل هنري مانشيني عام 1963، والتي أصبحت من أشهر الألحان في تاريخ السينما العالمية.

وحصدت موسيقى الفيلم ثلاث جوائز "غرامي" ورُشحت لجائزة الأوسكار، كما احتلت المرتبة الـ20 في قائمة معهد الفيلم الأميركي لأعظم الموسيقى التصويرية على الإطلاق.

وُلد جونسون في مدينة دونالدسونفيل بولاية لويزيانا، وبدأ مسيرته متأثراً بأجواء عائلته الموسيقية، قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس عام 1954، حيث أصبح من أبرز عازفي الاستوديوهات في الولايات المتحدة.

وخلال مسيرة امتدت لعقود، شارك الراحل في تسجيل أعمال مع عدد كبير من نجوم الموسيقى، بينهم فرانك سيناترا، وبي بي كينغ، ومارفين غاي، ونات كينغ كول، ليترك بصمة بارزة في عالم الجاز والـ"ريذم أند بلوز".


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