اقتحمت المسرح وقبّلته.. هذا ما حصل خلال حفل الشامي في بيروت (فيديو)

وكان الشامي قد أحيا حفلاً جماهيرياً في " هول"، شهد صعود إحدى المعجبات بشكل مفاجئ إلى خشبة المسرح لتقديم عناق للنجم السوري.

واحتضنت المعجبة الشامي وقبلته على خديه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن لإبعادها، إلا أنه طلب منهم التوقف والتقط صورة تذكارية معها.

كما أظهرت مقاطع من الحفل قيام عدد من الجمهور برمي هواتفهم باتجاه الشامي على المسرح، قبل أن يستكمل فقرته الغنائية.