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فنون ومشاهير

اقتحمت المسرح وقبّلته.. هذا ما حصل خلال حفل الشامي في بيروت (فيديو)

Lebanon 24
26-07-2026 | 03:15
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اقتحمت المسرح وقبّلته.. هذا ما حصل خلال حفل الشامي في بيروت (فيديو)
اقتحمت المسرح وقبّلته.. هذا ما حصل خلال حفل الشامي في بيروت (فيديو) photos 0
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وجّه الشامي رسالة إلى الفنانين الذين يتكرر ذكر اسمه في مقابلاتهم التلفزيونية، داعياً إياهم إلى التركيز على أعمالهم الفنية.
وقال في تصريحات تلفزيونية: "لازم يقضوا وقت بمسارحهم والاستوديو أكثر من ذكر اسمي في مقابلاتهم"، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لكافة الآراء والشخصيات التي تتحدث عنه.

وأضاف: "بحترم كل الآراء، واللي ممكن يعطي رأيه فيّ هو سلطان الطرب جورج وسوف".

وكان الشامي قد أحيا حفلاً جماهيرياً في "بيروت هول"، شهد صعود إحدى المعجبات بشكل مفاجئ إلى خشبة المسرح لتقديم عناق للنجم السوري.

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واحتضنت المعجبة الشامي وقبلته على خديه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن لإبعادها، إلا أنه طلب منهم التوقف والتقط صورة تذكارية معها.

كما أظهرت مقاطع من الحفل قيام عدد من الجمهور برمي هواتفهم باتجاه الشامي على المسرح، قبل أن يستكمل فقرته الغنائية.

 
 
 
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