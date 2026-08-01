الشامي في "جرش": من رحلة اللجوء إلى مسرح العمالقة

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أكد المطرب السوري الشامي أن علاقته بالأردن تحمل خصوصية إنسانية استثنائية؛ إذ دخلها للمرة الأولى لاجئاً فاراً من الحرب وهو صبي، ليعود إليها اليوم فناناً يحيي حفلاً ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، مشيداً بالأردن بوصفه "حضناً دافئاً" لكافة الفنانين العرب.وكان إعلان مشاركة الفنان السوري الشاب في الأربعين للمهرجان قد أثار جدلاً واسعاً عبر ، حيث انتقد البعض وجوده ضمن برنامج يضم قامات فنية تاريخية مثل وجورج ، في حين دافع آخرون عن حقه بالمشاركة بالنظر إلى نجاحه الجماهيري اللافت.وردّ الشامي على الانتقادات خلال مؤتمره الصحفي بهدوء، موضحاً أنه لا يجرؤ على وضع نفسه في موضع مقارنة مع عمالقة الفن العربي، بل يرى أنه ما يزال في بداية مشواره الفني، مشدداً على أن الوقوف على مسرح "جرش" يمثل بالنسبة إليه شرفاً كبيراً وقيمة معنوية تجسّد رحلة كفاح وتغيير.من جانبهم، اعتبر نقاد موسيقيون أن تنوع برنامج المهرجان—الذي يجمع إلى جانب الشامي ووسوف والرومي كلاً من عبادي الجوهر، ومروان ، وإليسا، وأحمد سعد، وتامر حسني—يمثل سر قوته؛ إذ يعكس فلسفة المهرجان في تحقيق التوازن بين رمزيّة الطرب العربي والنجومية الشبابية لاستقطاب مختلف الفئات العمرية.