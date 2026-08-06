شقيق موسيقار ومطرب يكشف مفاجأة عن سبب فقدانه البصر قبل وفاته

كشف الفنان التشكيلي حسين نوح تفاصيل مؤثرة عن شقيقه الراحل، الموسيقار والمطرب محمد نوح، مؤكداً أن حبه الشديد للقراءة ظل يرافقه حتى أيامه الأخيرة، وكان سبباً في فقدانه البصر قبل وفاته.

وأوضح حسين نوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن شقيقه لم يكن مجرد أخ، بل كان بمثابة الأب والمعلم وصاحب الفضل الأكبر في تشكيل شخصيته الفنية والثقافية، مشيراً إلى أنه لا يزال يستلهم من أفكاره رغم مرور سنوات على رحيله.

وأضاف أن رحيل محمد نوح ترك فراغاً كبيراً في حياته، لكنه يواصل الصالون الثقافي الذي أسسه الراحل، بهدف نشر الوعي وتعزيز الحوار الفكري، وفاءً لرسالته.

وأشار إلى أن شقيقه كان يسانده باستمرار في مسيرته الفنية، ويشجعه على تنظيم المعارض التشكيلية والندوات الثقافية ، مؤكداً أن هذا الدعم كان له أثر كبير في نجاحه.

وكشف حسين نوح أن شغف محمد نوح بالقراءة كان استثنائياً، إذ اعتاد قراءة كتاب جديد كل ليلة، الأمر الذي تسبب في تدهور بصره حتى فقده قبل وفاته.

ولفت إلى أن شقيقه كان يرشده دائماً إلى مؤلفات كبار المتصوفة والمفكرين، مثل بن عربي وابن الفارض، إيماناً منه بأن الثقافة أساس بناء الإنسان وتوسيع مداركه.

وأكد أن محمد نوح كان يؤمن بأن الفن رسالة قبل أن يكون وسيلة للترفيه، لذلك حملت معظم أعماله مضامين وطنية وإنسانية تدعو إلى حب مصر والانتماء إليها.

ويُعد محمد نوح من أبرز المطربين والملحنين في مصر، إذ ترك إرثاً فنياً مميزاً من والتراثية، ولا تزال أعماله، وفي مقدمتها "مدد مدد"، حاضرة في الذاكرة وتُردد في مختلف المناسبات الوطنية.