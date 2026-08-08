تبرأ من "الحزب".. محمد إسكندر يكشف سبب خلافه مع ابنه فارس (فيديو)

أوضح الفنان محمد إسكندر أن أغنية "عبالي حبيبي" التي قدمها ابنه فارس إسكندر للفنانة إليسا كانت عملًا ناجحًا، معتبرا أن النجاح الحقيقي لا يرتبط بأغنية واحدة مهما كان انتشارها.



وقال إسكندر في مقابلة مع الإعلامي رجا إن ابنه فارس لم يتوقف عن تذكير إليسا بنجاح الأغنية، وأشار إلى أن الفنان أو الملحن عندما يحقق نجاحًا في عمل معين عليه أن يواصل تقديم المزيد من الأعمال.



وتطرق تجربة ابنه فارس في مجال الغناء، موضحًا أنه يرى فيه موهبة كبيرة في كتابة الأغاني والتلحين لكنه لا يعتبره مطربًا مكتمل التجربة حتى الآن، وقال: "دعسة ناقصة وبشك انو ينجح كمطرب".

#محمد_اسكندر عن ابنه #فارس_اسكندر: بشك ينجح كمطرب

تابعوا الحلقة مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج عبر قناة Hawacom TV على pic.twitter.com/Mi9bYU5aJl — Hawacom TV (@Hawacom_TV) August 6, 2026 Advertisement

وأعلن محمد أنه إذا نجح فارس في إثبات نفسه كفنان وتحقيق حضور واستمرارية فسوف يعترف بأنه كان مخطئًا في تقييمه ويعتذر منه، أما إذا لم تحقق التجربة النجاح المطلوب فعليه إعادة التفكير في هذا الاتجاه.



إلى ذلك، أعلن محمد إسكندر انه ليس مع ، وأكد انه لم يحمل يوما السلاح، قائلا: " هو اللي مهدّى الوضع في ".

هل تبرّا #محمد_اسكندر من الحزب؟

تابعوا الحلقة مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج عبر قناة Hawacom TV على يوتيوب pic.twitter.com/UImZ9KKmG2 — Hawacom TV (@Hawacom_TV) August 7, 2026