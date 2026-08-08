تبرأ من "الحزب".. محمد إسكندر يكشف سبب خلافه مع ابنه فارس (فيديو)

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#محمد_اسكندر عن ابنه #فارس_اسكندر: بشك ينجح كمطرب
تابعوا الحلقة مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج عبر قناة Hawacom TV على يوتيوب pic.twitter.com/Mi9bYU5aJl
— Hawacom TV (@Hawacom_TV) August 6, 2026
#محمد_اسكندر عن ابنه #فارس_اسكندر: بشك ينجح كمطرب
تابعوا الحلقة مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج عبر قناة Hawacom TV على يوتيوب pic.twitter.com/Mi9bYU5aJl
هل تبرّا #محمد_اسكندر من الحزب؟
تابعوا الحلقة مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج عبر قناة Hawacom TV على يوتيوب pic.twitter.com/UImZ9KKmG2
— Hawacom TV (@Hawacom_TV) August 7, 2026
هل تبرّا #محمد_اسكندر من الحزب؟
تابعوا الحلقة مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج عبر قناة Hawacom TV على يوتيوب pic.twitter.com/UImZ9KKmG2
#محمد_اسكندر : الرئيس نبيه بري هو اللي مهدّى الوضع في لبنان.
تابعوا الحلقة مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج عبر قناة Hawacom TV على يوتيوب pic.twitter.com/HcDhTvfYjI
— Hawacom TV (@Hawacom_TV) August 7, 2026
#محمد_اسكندر : الرئيس نبيه بري هو اللي مهدّى الوضع في لبنان.
تابعوا الحلقة مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج عبر قناة Hawacom TV على يوتيوب pic.twitter.com/HcDhTvfYjI