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فنون ومشاهير

تبرأ من "الحزب".. محمد إسكندر يكشف سبب خلافه مع ابنه فارس (فيديو)

Lebanon 24
08-08-2026 | 02:10
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تبرأ من الحزب.. محمد إسكندر يكشف سبب خلافه مع ابنه فارس (فيديو)
تبرأ من الحزب.. محمد إسكندر يكشف سبب خلافه مع ابنه فارس (فيديو) photos 0
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أوضح الفنان محمد إسكندر أن أغنية "عبالي حبيبي" التي قدمها ابنه فارس إسكندر للفنانة إليسا كانت عملًا ناجحًا، معتبرا أن النجاح الحقيقي لا يرتبط بأغنية واحدة مهما كان انتشارها. 

وقال إسكندر في مقابلة مع الإعلامي رجا ناصر الدين إن ابنه فارس لم يتوقف عن تذكير إليسا بنجاح الأغنية، وأشار إلى أن الفنان أو الملحن عندما يحقق نجاحًا في عمل معين عليه أن يواصل تقديم المزيد من الأعمال.

وتطرق محمد إلى تجربة ابنه فارس في مجال الغناء، موضحًا أنه يرى فيه موهبة كبيرة في كتابة الأغاني والتلحين لكنه لا يعتبره مطربًا مكتمل التجربة حتى الآن، وقال: "دعسة ناقصة وبشك انو ينجح كمطرب". 
 
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وأعلن محمد أنه إذا نجح فارس في إثبات نفسه كفنان وتحقيق حضور واستمرارية فسوف يعترف بأنه كان مخطئًا في تقييمه ويعتذر منه، أما إذا لم تحقق التجربة النجاح المطلوب فعليه إعادة التفكير في هذا الاتجاه.

إلى ذلك، أعلن محمد إسكندر انه ليس مع حزب الله، وأكد انه لم يحمل يوما السلاح، قائلا: "الرئيس نبيه بري هو اللي مهدّى الوضع في لبنان".
 
 



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