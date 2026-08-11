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فنون ومشاهير

بعد 7 سنوات من الامتناع... براد بيت يكشف عودته إلى الكحول

Lebanon 24
11-08-2026 | 04:00
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بعد 7 سنوات من الامتناع... براد بيت يكشف عودته إلى الكحول
بعد 7 سنوات من الامتناع... براد بيت يكشف عودته إلى الكحول photos 0
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كشف النجم الأميركي براد بيت أنه عاد إلى تناول الكحول بعد سبع سنوات من الامتناع عنه، موضحًا أنه يتعامل معه حاليًا بصورة أكثر اعتدالًا وانضباطًا.

وفي مقابلة مع مجلة «إسكواير» نُشرت الاثنين 10 أغسطس، تحدث الممثل البالغ من العمر 62 عامًا عن تجربته مع الامتناع عن الكحول، مشيرًا إلى أنه أنهى فترة استمرت سبع سنوات دون تناوله.

وجاء الكشف خلال المقابلة بعدما قدم بيت للصحفي رايان داغوستينو كأسًا من النبيذ، فسأله الأخير عما إذا كان المشروب مخصصًا للضيوف فقط، ليؤكد الممثل أنه يشرب حاليًا، ولكن بكميات محدودة.

وقال بيت مازحًا إنه امتنع عن الكحول لمدة سبع سنوات قبل أن يعود إلى تناوله، موضحًا أنه أصبح يتعامل معه «باعتدال أكبر». وأضاف أنه بالغ في الثقة بنفسه في بعض الأحيان، قبل أن يدرك أن الإفراط في تناول الكحول لا يناسبه.

وأكد الممثل أنه يستطيع الاستمتاع بكمية محدودة من النبيذ، لكنه لا يستطيع الإفراط في الشرب، مشددًا على ضرورة أن يكون منضبطًا في تعامله مع الكحول.

وكان بيت قد توقف عن تناول الكحول عام 2016، عقب انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي، التي تقدمت بطلب الطلاق بعد أيام من خلاف وقع بينهما خلال رحلة جوية خاصة من فرنسا إلى لوس أنجلوس. ولدى الثنائي ستة أبناء.

وخلال السنوات الماضية، تحدث بيت في أكثر من مناسبة عن رحلته مع الامتناع عن الكحول والتغييرات الشخصية التي خاضها خلال تلك المرحلة.

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