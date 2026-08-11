بعد 7 سنوات من الامتناع... براد بيت يكشف عودته إلى الكحول

كشف النجم الأميركي أنه عاد إلى تناول بعد سبع الامتناع عنه، موضحًا أنه يتعامل معه حاليًا بصورة أكثر اعتدالًا وانضباطًا.

وفي مقابلة مع مجلة «إسكواير» نُشرت الاثنين 10 ، تحدث الممثل البالغ من العمر 62 عامًا عن تجربته مع الامتناع عن الكحول، مشيرًا إلى أنه أنهى فترة استمرت سبع سنوات دون تناوله.

وجاء الكشف خلال المقابلة بعدما قدم بيت للصحفي رايان داغوستينو كأسًا من النبيذ، فسأله الأخير عما إذا كان المشروب مخصصًا للضيوف فقط، ليؤكد الممثل أنه يشرب حاليًا، ولكن بكميات محدودة.

مازحًا إنه امتنع عن الكحول لمدة سبع سنوات قبل أن يعود إلى تناوله، موضحًا أنه أصبح يتعامل معه «باعتدال أكبر». وأضاف أنه بالغ في الثقة بنفسه في بعض الأحيان، قبل أن يدرك أن الإفراط في تناول الكحول لا يناسبه.

وأكد الممثل أنه يستطيع الاستمتاع بكمية محدودة من النبيذ، لكنه لا يستطيع الإفراط في الشرب، مشددًا على ضرورة أن يكون منضبطًا في تعامله مع الكحول.

وكان بيت قد توقف عن تناول الكحول عام 2016، عقب انفصاله عن زوجته السابقة ، التي تقدمت بطلب الطلاق بعد أيام من خلاف وقع بينهما خلال رحلة جوية خاصة من إلى . ولدى ستة أبناء.

وخلال السنوات الماضية، تحدث بيت في أكثر من مناسبة عن رحلته مع الامتناع عن الكحول والتغييرات الشخصية التي خاضها خلال تلك المرحلة.